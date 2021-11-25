انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“ اليوم الخميس، انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا لها لمدة أربع سنوات.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021

وعلق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش على اختيار الريسي بالقول ”نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيسا للإنتربول، الفوز كان شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديرا للسجل الشخصي المشرف للريسي، حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة فالواقع لا تحجبه الأكاذيب“.