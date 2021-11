انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“ اليوم الخميس، انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا لها لمدة أربع سنوات.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021