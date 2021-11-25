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انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2021 7:49 GMT
تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2021 8:25 GMT

انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اليوم الخميس، انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا لها لمدة أربع سنوات. Mr Ahmed Nasser AL RAISI of

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ”الإنتربول“ اليوم الخميس، انتخاب الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي رئيسا لها لمدة أربع سنوات.

وعلق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش على اختيار الريسي بالقول ”نبارك للإمارات وللواء أحمد الريسي انتخابه رئيسا للإنتربول، الفوز كان شهادة بإنجازات وكفاءة بلادنا في مجال إنفاذ القانون وترسيخ الأمن ضمن المعايير الدولية وتقديرا للسجل الشخصي المشرف للريسي، حملة التشويه والتزييف المنظمة والمكثفة تحطمت على صخرة الحقيقة فالواقع لا تحجبه الأكاذيب“.

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