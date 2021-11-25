برلمان مرتقب من شباب الثورة في السودان.. كيف سيتم الاختيار؟

يترقب الشارع السوداني إعلان استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد وعلى رأس ذلك تكوين البرلمان وفقا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الماضي.

ونصّ الاتفاق ،إلى جانب تكوين البرلمان، على ”الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي الأخرى بينها المحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام“، ويتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة.

آليات اختيار

لكن ”الاتفاق السياسي“ الموقع بين البرهان وحمدوك لم يورد تفاصيل حول كيفية اختيار ممثلي البرلمان الجدد، وما إذا كانت هنالك آلية محددة يشكل وفقا لها المجلس التشريعي؛ ما يطرح عددا من التساؤلات حول كيفية الاختيار المرتقب.

وقال البرلماني السابق كمال عمر إن هناك غموضا في كيفية تكوين المجلس التشريعي خلال الفترة المقبلة وفقا للاتفاق السياسي الأخير.

محاولة تهدئة

وأوضح عمر لـ ”إرم نيوز“ أن الاتفاق لم يوضح كيفية وضوابط اختيار من سيشاركون في البرلمان من شباب الثورة ونسبتهم، وقال إن هذا الحديث قصد به تهدئة الشارع، مشددا على ضرورة أن يكون للشباب تمثيل معتبر في البرلمان وأن يشكل في أقرب وقت ممكن.

وكان ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، قال ،الثلاثاء، إن المجلس التشريعي سيتشكل من شباب الثورة السودانية، بينما نصيب القوى السياسية سيكون تمثيلا رمزيا.

صعوبات أكبر

ويجزم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، بشرى الصائم، بعدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في السودان في وقت قريب ويبرر ذلك بـ“مواجهته عددا من التعقيدات“.

ويوضح الصائم لـ“إرم نيوز“ أن المشكلة الأساسية في تشكيل المجلس التشريعي خلال الفترة الماضية هي كيفية الاختيار على الرغم من تحديد النسب والجهات التي ستمثّل داخل البرلمان بحسب نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وقال ”لكن حسب الاتفاق السياسي فإنه ليس هنالك تحديد“.

وتساءل الصائم عن المقصود بشباب الثورة الذين سيشاركون في البرلمان وعلى أي أسس يمكن أن يتم اختيارهم.

وأضاف ”هنالك صعوبات وتعقيدات أكبر ستواجه تشكيل المجلس التشريعي خلافا عن السابق“.

ووقع يوم الأحد الماضي، بالخرطوم، ”اتفاق سياسي“ بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، نص على إطلاق سراح المعتقلين واستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، واستكمال هياكل السلطة وعلى رأسها المجلس التشريعي.

وبحسب الاتفاق الموقع بين ”البرهان وحمدوك“ فإن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا لمعالجتها.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة في آب/أغسطس 2019 على تكوين المجلس في أقل من ثلاثة أشهر من عملية التوقيع.

ونصّ اتفاق جوبا لسلام السودان، على تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضو يمنح منها 165 مقعدا لصالح قوى ”الحرية والتغيير“ و75 مقعدا نصيب الحركات الموقعة على الاتفاق ممثلة في الجبهة الثورية 25%، و60 مقعدا بالتشاور بين قوى التغيير، و20% للمكون العسكري لتوسيع دائرة المشاركة.