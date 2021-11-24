السودان.. حمدوك يأمر بتأمين مظاهرات مقررة الخميس

قال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، إن الأخير أمر بتأمين مظاهرات مقررة غدا الخميس.

وبحسب بيان صادر عن المكتب، اليوم الأربعاء، أمر حمدوك بالشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة ابتداء من اليوم الأربعاء.

وكان حمدوك قال في مقابلة في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين إما الأربعاء أو الخميس.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش أخيرا في مناصب رئيسة في الدولة.

وبعد سيطرة الجيش السوداني بقيادة، الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، على السلطة في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع، عمر البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وأصدر، عبدالله حمدوك، الذي اعتقل خلال الانقلاب الأخير، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش السوداني، جرى التوصل إليه يوم الأحد الماضي، توجيها بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت أمانة مجلس الوزراء: ”إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التى تمت فى الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم“.

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء ،حمدوك، قوله، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة إن ”تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي“.

وقتل 41 شخصًا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح، بـ ”حكومة حمدوك“، السابقة الشهر الماضي.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني تتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، يوم الأحد الماضي، إنها ”لا تعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش السوداني“.

وذكرت الوكالة أن أعضاء من التحالف المعارض، عبروا خلال الاجتماع ”عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم“.

واليوم الأربعاء، نفى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وجود ممثل لقيادته في اجتماع أعلن عنه مكتب حمدوك مساء يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات المقبلة.