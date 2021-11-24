يضم 58 شخصية.. وفد دبلوماسي أوروبي يصل قطاع غزة

وصل وفد دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، في زيارة تستمر ليومين، من أجل الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في غزة، وذلك عبر معبر بيت حانون- إيرز الإسرائيلي شمال القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، ضم الوفد المكون من 58 شخصية دبلوماسية أوروبية، بينهم 20 سفيرًا وقنصلًا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الوفد سيتابع مشاريع الاتحاد في غزة.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، إن ”الهدف من الزيارة، هو متابعة التطورات بشكل مباشر في غزة، وإرسال رسالة سياسية تتعلق بضرورة رفع الحصار عن القطاع، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بشكل يمكّن الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها بشكل كامل في القطاع“.

وأضاف عثمان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: ”هذه أكبر زيارة لممثلي الاتحاد الأوروبي، كسفراء مجتمعين إلى قطاع غزة“.

وأكد عثمان، على أنه من خلال هذه الجولة، ستكون لقاءات للوفد الدبلوماسي الأوروبي مع الفعاليات المختلفة، لاستعراض آخر التطورات في قطاع غزة، والأوضاع الحالية.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن ”وفدًا من وزراء الحكومة، يترأسه وزير الأشغال العامة، محمد زيارة، وعضوية وزير الثقافة، عاطف أبو سيف، ووزير الريادة والتمكين، أسامة السعداوي، سيصل غزة غدًا لعقد اجتماعات مهمة مع الوفد الأوروبي“.

وأوضح ملحم، وفق إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن وفد وزراء الحكومة الفلسطينية، سيقدم شرحًا حول حاجات قطاع غزة والمشاريع الخدماتية التي يجري العمل عليها والبنى التحتية.

وأشار ملحم، إلى أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، لعقد جلسة خاصة لقضايا قطاع غزة، ورصد الموازنات من قبل الممولين، أو من خلال الصناديق العربية والإسلامية، أو من خلال الخزينة لصالح غزة، بالإضافة لمشاريع حيوية.

وأكد الناطق باسم الحكومة، أن قطاع غزة بحاجة لمشاريع كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، متابعًا أن ”القطاع بحاجة لمشاريع كثيرة، والحكومة لن تتوانى عن تقديم أي مساعدة ممكنة“.

وتستمر زيارة الوفد الأوروبي لغزة، حتى يوم غدٍ الخميس، وتشمل جولة ميدانية إلى عدد من المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي بالقطاع، إضافة إلى جولة لمحطة التحلية في مدينة دير البلح، وسط القطاع، كما سيزور معبري رفح البري الحدودي مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري، جنوب القطاع.

وسوف يعقد الوفد في نهاية الزيارة، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الصيادين، غرب مدينة غزة.