السودان.. حمدوك يراجع قرارات الجيش بالتعيينات والإعفاءات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها الجيش أخيرا في مناصب رئيسة في الدولة، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الأربعاء.

وبعد سيطرة الجيش السوداني بقيادة، الفريق أول، عبدالفتاح البرهان، على السلطة في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع، عمر البشير، لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وأصدر، عبدالله حمدوك، الذي اعتقل خلال الانقلاب الأخير، ثم أعيد إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش السوداني، جرى التوصل إليه يوم الأحد الماضي، توجيها بوقف جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

وقالت أمانة مجلس الوزراء ”إلى جانب ذلك، ستخضع كل التعيينات والإعفاءات التى تمت فى الفترة السابقة للدراسة والمراجعة والتقييم“.

وكانت وكالة السودان للأنباء الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء ،حمدوك، قوله، مساء أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع أعضاء للمجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير المعارضة إن ”تحقيقا فتح في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي“.

وقتل 41 شخصًا في مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح، بـ ”حكومة حمدوك“، السابقة الشهر الماضي.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف مدني تتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، يوم الأحد الماضي، إنها ”لا تعترف بأي اتفاق سياسي مع الجيش السوداني“.

وذكرت الوكالة أن أعضاء من التحالف المعارض، عبروا خلال الاجتماع ”عن أهمية وضع خريطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم“.

وطالب عبدالله حمدوك والأعضاء، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في أسرع وقت ممكن واحترام حق التظاهر السلمي.

وبموجب اتفاق تم توقيعه مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، سيقود عبدالله حمدوك، الذي تم تعيينه للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة عام 2019، حكومة مدنية من الخبراء لفترة انتقالية مؤقتة.

ويواجه الاتفاق معارضة من الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي تطالب بحكم مدني كامل منذ الإطاحة بالبشير، والتي ثار غضبها من مقتل عشرات المحتجين منذ بدء الانقلاب.