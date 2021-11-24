إصابة 4 جنود سوريين في هجوم صاروخي استهدف حمص

أصيب 4 جنود من الجيش السوري في هجوم صاروخي استهدف فجر اليوم نقاطا أمنية في المنطقة الوسطى في حمص.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حمص.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مراسلها فى حمص ”عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له“.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ على لسان مصدر عسكري قوله إنه ”في حوالي الساعة 1.26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان لإصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر عسكري، إن الهجوم أدى إلى إصابة أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى وقت إعداد التقرير على الهجوم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ في السابع عشر من الشهر الجاري هجوما بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ ، ولم يتم وقوع أي خسائر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ إن الهجوم وقع حوالي الساعة 12:45 من فجر اليوم.

وأضافت أن ”العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر“.

وأتى الهجوم بعد أسبوعين من هجوم مماثل استهدف منطقة زاكية في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المنطقة تعرضت لـ“عدوان إسرائيلي“ بعدد من الصواريخ، ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري قوله ”حوالي الساعة 56: 12 من فجر ”3 نوفمبر“، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية“.

ولم يرد تعليق إسرائيلي على الهجوم.

وتزامن الهجوم مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تدريبات تحاكي حربا واسعة مع حزب الله اللبناني، وإطلاق الحزب 2000 صاروخ يوميا على البلدات والمدن الإسرائيلية.

وجرت التدريبات بمشاركة قيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية، واستمرت لأسبوع وكانت تحاكي حربا واسعة النطاق يتم فيها إجلاء المدنيين من التجمعات الحدودية الشمالية وتعامل الأجهزة الأمنية مع وابل صاروخي ضخم من حزب الله.

وتناولت التدريبات الدروس المستفادة من الأحداث الماضية في الشمال، إلى جانب الدروس المستفادة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في مايو الماضي، ومن حرب لبنان الثانية عام 2006، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.