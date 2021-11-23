اشتباكات مسلحة في السويداء إثر اقتحام الأمن السوري أحد المستشفيات

اندلعت اشتباكات مسلحة في محافظة السويداء ”جنوب سوريا“، الثلاثاء، بين قوى الأمن ومسلحين من أهالي المنطقة، عقب حادثة اقتحام عناصر الأمن أحد المستشفيات واعتقال مصابين اثنين بعيارات نارية يتلقيان العلاج بالمستشفى.

وكانت قوات من الأمن السوري اقتحمت المشفى الوطني بمحافظة السويداء، بحثا عن مشتبه بهما أصيبا بأعيرة نارية بعد أن أطلقت وحدات من الجيش، النار عليهما بينما كانا يعملان بتقطيع الأشجار من أحراش مجاورة لنقطة أمنية على طريق قنوات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبعد الحادثة توجهت حافلات ومركبات تابعة لقوى الأمن والجيش للمشفى الوطني، واقتحمت عناصر الأمن المشفى واعتقلت المصابين، ما تسبب باشتباكات بين أهالي المصابين الذين هرعوا للمشفى وقوى الأمن.

وسرعان ما تطورت الاشتباكات لتبادل لإطلاق نار عنيف بين الطرفين، ولم ترد أي معلومات عن وجود خسائر بالأرواح نتيجة الاشتباكات.

وعلى إثر الاشتباك المسلح تجمع عدد من الأهالي أمام المشفى استنكاراً، وسط حالة من الخوف لدى المرضى المتواجدين في المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية إنه على إثر الحادثة تجمع العشرات من أقارب المعتقلين وتوجهوا لقطع طريق دمشق السويداء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لكن دوريات أمنية أطلقت النار عليهم، لتندلع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مجددا، بين عناصر الأمن، والأهالي تسببت بتضرر منازل في المنطقة، واستمرت الاشتباكات لبعض الوقت، قبل أن ينسحب الفريقان عن طريق دمشق السويداء.