قناة عبرية: حزب الله يهرّب أسلحة لعرب إسرائيل لاستخدامها وقت الحاجة

اتهم تقرير نشرته قناة عبرية، أمس الإثنين، حزب الله اللبناني، بتهريب الأسلحة إلى داخل المجتمع العربي في إسرائيل.

وذكرت القناة الـ“12″ العبرية، أن ”حزب الله اللبناني يهرب الأسلحة إلى المجتمع العربي لاستغلالهم في شن هجمات ضد إسرائيل وقت الحاجة“.

وقال التقرير إن الشرطة الإسرائيلية ”ترصد زيادة عالية جدا في محاولات تهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل، وتنسب هذا إلى تنظيم حزب الله“.

وأشار إلى أن الحزب اللبناني ”معني بتسليح العرب في إسرائيل لاستغلالهم في أحداث مستوحاة مما جرى في عملية حارس الأسوار التي وقعت قبل أشهر في غزة“.

وأوضحت القناة العبرية أن ”الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية في منطقة شمال إسرائيل، باتت ترصد منذ التوترات داخل المجتمع العربي خلال عملية حارس الأسوار، أن تنظيم حزب الله وضع لنفسه هدفا يتمثل بإغراق إسرائيل بأسلحة نوعية“.

وأضافت أن ”من ناحية أخرى سُجلت محاولات تهريب كثيرة من الأردن ولبنان، لكن وبحسب متابعة الشرطة الإسرائيلية، فإنه إلى جانب تهريب الكميات الكبيرة من الأسلحة، هناك ارتفاع في جودتها“.

وتابعت أنه ”منذ بداية العام ضبطت شرطة الحدود الإسرائيلية في شمال إسرائيل نحو 140 مسدسا، و20 بندقية من طراز ساعر“، لافتة إلى أن الشرطة ”تعتقد بوجود الكثير من الوسائل القتالية التي نجحت في اختراق حدود إسرائيل، وتم تهريبها من قبل الحزب لغرض استخدامها بشن العرب هجوما ضد إسرائيل“.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول في قسم الاستخبارات في الوحدة المركزية الإسرائيلية، قوله إن ”95% من عمليات التهريب من لبنان مقصودة من قبل حزب الله اللبناني“.

وبحسب هذا المسؤول فإن حزب الله ”أراد في السابق إغراق إسرائيل بالمخدرات عبر تهريبها لداخل المدن الإسرائيلية، لكنه استبدل هذه الإستراتيجية من خلال إدخال أكبر كمية ممكنة من الأسلحة إلى العرب في إسرائيل“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن ”الحزب اللبناني يدرك تماما أنه في حال تفجرت الأوضاع على أي جبهة، سيكون لدى العرب في إسرائيل الأسلحة الكافية لاستخدامها واستغلالها وقت الحاجة لنشاطات وعمليات ضد إسرائيل على خلفية قومية“.

وزادت عمليات التهريب التي تحبطها قوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان بشكل كبير ولافت، خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق ”تمكن الجيش من إحباط تهريب أسلحة من لبنان، يشتبه في تورط الحزب اللبناني بها“.

ولفت إلى أن قوات من الجيش الإسرائيلي ”أحبطت محاولة تهريب على الحدود مع لبنان بعد أن رصدت عددا من المشتبه فيهم بمنطقة المطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة تقدر بنحو 350 ألف شيكل“.

وقال ادرعي آنذاك إن الجيش الإسرائيلي ”يحقق بطبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة وما إذا تمت بمساعدة حزب الله اللبناني“.