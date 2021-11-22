تقرير: طرد قائد بالثوري الإيراني من سوريا مرتبط بخلافات مع الروس

أكد تقرير نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، الاثنين، أن طرد قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ”مصطفى جواد غفاري“، من سوريا جاء بسبب وجود ”خلاف مع الروس“.

ونقل الموقع الإيراني ما أوردته قناة ”العربية“ عن مصادر مطلعة تحدثت لها بأن ”طرد القائد بالحرس الثوري مصطفى جواد غفاري من سوريا بسبب خلافات مع الروس“.

وقالت المصادر إن ”خلافا بين جواد غفاري والجيش السوري والقوات الروسية، خاصة حول كيفية التعامل مع القوات الأمريكية والتركية المتمركزة في سوريا، أدى إلى طرده من سوريا“.

وأضافت المصادر أن ”غفاري التقى الروس وطلب منهم التواجد في بعض القواعد العسكرية التي تسيطر عليها إيران، مثل مطار تيفور بمحافظة حمص في سوريا، لمنع الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية“.

وأوضحت المصادر أن ”الضباط الروس لم يقبلوا ذلك وذكّروا غفاري بأن السبيل الوحيد لمنع الهجمات الإسرائيلية الشديدة والمتكررة هو انسحاب القوات الإيرانية من المواقع، وتسليمها بالكامل للروس“.

وبحسب المصادر، فإن ”مصطفى جواد غفاري عارض المقترح الروسي بمغادرة المطار، لكن بعد طرده، قد لا تتمكن القوات الإيرانية من الصمود أمام الضربات الجوية الإسرائيلية، وستضطر إلى تسليم المطار للروس“.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده ما تردد عن طرد جواد غفاري من سوريا ، قائلا إن ”مهمته انتهت في سوريا“.

وأضاف خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أنه ”تم تكريم غفاري- قائد المجموعة الاستشارية الإيرانية في سوريا- من قبل وزير الدفاع السوري وحصل منه على وسام“.

وأكدت قناة العربية في وقت سابق أن ”التغييرات لم تقتصر على طرد غفاري من سوريا، بل تضمنت استبدال وطرد حوالي 20 من ضباط الأمن التابعين للحرس الثوري الإيراني في مراكز حساسة، مثل مطار تيفور والمراكز الأمنية في تدمر والرقة والقامشلي“.

وأوضحت المصادر أن التغييرات شملت إقالة أردشير ريزان رئيس الأمن في مطار تيفور، والحاج دهقان قائد القوات المتمركزة شرقي حمص، وأبو صلاح العتيق قائد القوات الإيرانية في تدمر“، مشيرة إلى أن ”هذه التغييرات المفاجئة تسببت في ارتباك وتشويش للقوى التابعة لإيران.

وتشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات على أهداف إيرانية في سوريا لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم بالقرب من حدودها.

ويُوصف ”جواد غفاري“ بـ“جزار حلب“ لمشاركته في قتل المدنيين في هذه المدينة، كما يقود عصابة تهريب.

ولطالما دعمت إيران إلى جانب روسيا الرئيس السوري بشار الأسد، وسبق أن وردت تقارير عن مساعي طهران لإنشاء ”معبر شيعي“ من إيران إلى الحدود الإسرائيلية عبر سوريا.