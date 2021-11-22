بلينكن يتحدث مع حمدوك والبرهان ويطالب بضرورة مواصلة إحراز تقدم في السودان

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، محادثة مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: ”لا بد أن نرى استمرار إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد“.

وكان حمدوك قال، في وقت سابق من الإثنين، إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد البلاد.

وخلال مقابلة مع ”رويترز“ في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أضاف حمدوك: ”نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين“.

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، أمس الأحد، وقال البعض إنه ”خيانة أو يمنح الانقلاب غطاء سياسيا“.

وذكر حمدوك: ”من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم“.

ومنذ تعيينه رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2019، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، نفذ السودان إصلاحات اقتصادية، منها رفع دعم الوقود وتعويم العملة بشكل منظم.

وكانت الإصلاحات، التي يراقبها صندوق النقد الدولي، سببا في إعفاء السودان من جزء كبير من ديونه الخارجية التي تزيد على 50 مليار دولار، في صفقة خيمت عليها الشكوك بسبب الانقلاب.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة، أوقف البنك الدولي وبعض المانحين المساعدة الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.

وقال حمدوك: ”سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان“.

من جهته، أعلن التحالف المدني الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب ووزراؤه السابقون أنهم يرفضون الاتفاق، مشيرين إلى حملة عنيفة على الاحتجاجات المناهضة للجيش خلال الشهر الماضي.

وبعد الإعلان عن الاتفاق بين الجيش وحمدوك أمس الأحد، بدأ متظاهرون دافعوا عن حمدوك في السابق يرددون شعارات ضده.

وقال حمدوك إنه وقع على الاتفاق ”لمنع إراقة مزيد من الدماء“.

وأضاف: ”نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي، وانفتاح أكبر على العالم“.