حمدوك: عدت للحفاظ على المكاسب الاقتصادية في السودان

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الإثنين: ”إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله وسيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد“.

وفي مقابلة مع رويترز، بمقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول، قال حمدوك: ”نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط ذا أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين“.

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان، قرار حمدوك بتوقيع الاتفاق مع الجيش، أمس الأحد، ورأى فيه البعض خطأ قد يمنح الانقلاب غطاء سياسيا.

وأضاف حمدوك: ”سنبقى على تواصل مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان“.

وتابع قائلا: ”إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، إلى جانب نقص في السلع الأساسية“.

وأشار حمدوك إلى أن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع، وقال: ”إن الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا، في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة“.

وأضاف: ”نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم“.

اتفاق سياسي

من جانب آخر، وقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح برهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء، وفق ”فرانس برس“.

ووصل حمدوك إلى القصر الجمهوري قبل مراسم توقيع الاتفاق التي نقلها تلفزيون السودان، في أول ظهور له بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر الماضي.

وبثّ التلفزيون تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمتها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، العمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.

وبحسب الاتفاق، ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية، فيما تكون الوثيقة الدستورية المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“.

كما نص على أن ”اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه“.

من جهته، جدد البرهان ”الثقة“ بحمدوك ووجه له الشكر على ”صبره وصموده“ طوال الفترات الماضية.

أما حمدوك فقد قال، على ما نقل التلفزيون، إن من الأسباب الرئيسة التي احتكم إليها للتوقيع على هذا الاتفاق ”حقن دماء السودانيين“، مشيرا إلى أن ”التوقيع على هذا الاتفاق يفتح بابا واسعا لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته“.

وأضاف: ”فلنترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم“.

الأمم المتحدة ترحب

بدورها، رحّبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان ”يونتامس“، بالاتفاق.

وقالت ”يونتامس“ في بيان، إن الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها، ”كانت تهدّد استقرار البلاد“، مؤكدة أنها ”على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية“.

كما رحبت مجموعة الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق السياسي القاضي بإعادة حمدوك إلى السلطة.

وقالت في بيان، إنه من الضروري أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب.