تقرير عبري: حماس أنشأت بنى تحتية واسعة في الضفة لشن هجمات ضد إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اكتشفت بنى تحتية واسعة أنشأتها حركة حماس في الضفة الغربية، بهدف استخدامها لشن هجمات ضد إسرائيل.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، تحت بند ”سمح بالنشر“، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اكتشف بنى تحتية واسعة النطاق لحمـاس في الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ ”هجمات قاسية“ في إسرائيل، كما تم اعتقال أكثر من 50 شخصا، قالت تل أبيب إنهم ناشطون في حماس.

وقالت القناة العبرية، إنه ”وفي عملية مشتركة نفذها جهاز الشاباك والجيش والشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي، تم مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمواد لصنع حوالي 4 أحزمة ناسفة من خلايا تابعة لحماس بالضفة الغربية“.

وأوضحت القناة العبرية، أن هذه الخلايا التابعة لحماس، تعمل في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتهدف لتنفيذ عمليات في عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك احتمال تنفيذ هجمات تفجيرية ”مفخخة“ في إسرائيل.

وتأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير من رفع نجمة داود الحمراء (منظمة طبية إسرائيلية تقوم بعلاج عاجل للإصابات) لمستوى استعداد طواقمها في منطقة القدس إلى درجة ”ما قبل أعلى مستوى“ وذلك خشية وقوع عمليات مستوحاة من عملية إطلاق النار في القدس والطعن في يافا.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة ”معاريف“ العبرية عن مخاوف إسرائيلية من تجدد العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية خلال الأيام القادمة.

وبحسب الصحيفة العبرية، تجرى تحقيقات إذا ما كان الهجوم الذي وقع أمس في القدس مخططا له من حماس أو أنه عمل فردي، وهناك خشية من أن تكون هذه العملية بداية لسلسلة من العمليات الأخرى.

وأشارت قناة ”كان“ العبرية، إلى أن قوات حرس الحدود الإسرائيلية رفعت حالة التأهب والاستعداد في القدس، خوفا من موجة عمليات مستلهمة من عملية إطلاق النار التي وقعت أمس في البلدة القديمة في القدس.

وكان مستوطن إسرائيلي قد قتل، أمس الأحد، وجرح ثلاثة آخرون، اثنان منهم شرطيان، في عملية مسلحة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة،كما قتل منفذ العملية.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن العملية، فيما رحبت فصائل المقاومة المسلحة بها واعتبرتها ردا على تصرفات وإجراءات الاحتلال في القدس المحتلة.