روسيا ترسل إلى لبنان صورًا بالأقمار الصناعية من يوم انفجار مرفأ بيروت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد أن أجرى محادثات مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب في موسكو، اليوم الإثنين، إن روسيا أرسلت للبنان صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الضخم الذي هزه العام الماضي.

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، الأسبوع الماضي، إنها وافقت على تقديم الصور بموجب طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون.

وكان ذلك الانفجار هو أسوأ كارثة يشهدها لبنان في وقت السلم.

وأضاف لافروف للصحفيين: ”بناء على طلب الحكومة اللبنانية، سلمنا اليوم مواد أعدتها روسكوزموس… صورا بالأقمار الصناعية، ونأمل أنها ستساعد في التحقيق بأسباب ذلك الحادث. القضية تحظى الآن باهتمام جاد جدا في لبنان، ونأمل أن يتسنى إنهاؤها“، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وتسبب الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، في مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الألوف وتدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية، في يوم الرابع من أغسطس/ آب 2020، ولا يزال التحقيق جاريا.

وأوضح لافروف أنه بحث كذلك مع نظيره اللبناني إمكانية مشاركة شركات روسية في إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الانفجار.

ولم يذكر لافروف أي شركات يمكن أن تشارك.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني في مستهل لقائه بنظيره الروسي، عن تعويل لبنان على دعم روسيا في حل صعوباته المتراكمة، بحسب ما نقله موقع ”روسيا اليوم“ عن موقع وزارة الخارجية الروسية.

وقال بو حبيب أثناء محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: ”أنوي اليوم الاطلاع منكم على رؤيتكم الدولية والإقليمية وعرض الأوضاع في لبنان والصعوبات التي تواجهه أكان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، طالبا منكم المساعدة بشكل مباشر وبواسطة أصدقاء موسكو الإقليميين لإيجاد حلول لمشاكله“.

وشكر بو حبيب لافروف على تمنياته الطيبة للبنان بمناسبة عيد استقلاله الذي يحتفل به اليوم 22 نوفمبر، وكذلك تمنياته الشخصية له في عيد ميلاده.

وكانت الخارجية الروسية أفادت، السبت الماضي، بأن المحادثات بين لافروف وبو حبيب ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزيرين سيناقشان أيضا الوضع في سوريا وقضية عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى تطرقهما إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد البيان دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.