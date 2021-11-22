السودان.. عضو بالمبادرة الوطنية يكشف لـ "إرم نيوز" ملامح ما بعد الاتفاق السياسي

كشف عضو في ”المبادرة الوطنية“ التي قادت الاتفاق السياسي بالسودان، ملامح الخطوات المقبلة لاستكمال المرحلة التالية من الاتفاق الموقع أمس الأحد بين حمدوك والبرهان.

ووقع قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء، ونص على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإدارة الفترة الانتقالية بواسطة الشراكة العسكرية والمدنية.

وقال المحامي نبيل أديب، عضو ”المبادرة الوطنية“، في تصريح لـ“ إرم نيوز“، الإثنين، إن ”المبادرة ستمضي في التواصل مع جميع القوى السياسية والتتظيمات النقابية وقوى المجتمع المدني، للاتفاق على برنامج المرحلة المقبلة من خلال التوقيع على إعلان سياسي يرسم خريطة طريق تقود إلى الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية“.

وأوضح أديب أن الإعلان السياسي الذي ينتظر التوقيع عليه بين القوى السياسية، ”سيتضمن كفالة الحريات العامة وممارسة النشاط السياسي بحيث يتمكن الجميع من الوصول إلى تحول ديمقراطي كامل“.

وأكد أن ”ميثاق قوى إعلان الحرية والتغيير الموقع في كانون الثاني/ يناير 2019 بواسطة القوى السياسية التي أسقطت نظام البشير، سيكون الهادي في الإعلان السياسي الجديد المنتظر التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة“.

وأضاف ”سيتضمن الإعلان السياسي الجديد المرتكزات الأساسية للثورة السودانية وهي استكمال السلام وتوفير استحقاقاته، وإعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي، وهيكلة الاقتصاد، والإصلاح القانوني، وهو ما سيتم الحوار حوله مع الأحزاب السياسية“.

وذكر أديب أن ”المبادرة الوطنية أنجزت أشياء أساسية وهي حقن الدماء ووقف اتخاذ القرارات الأحادية، كما أعادت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري“.

وقال إن ”ما فعلناه هو إيجاد سلطة تنفيذية مستقلة، لكن لا بد من وجود حياة سياسية حرة، وهذا ما يجب أن تفعله الأحزاب والقوى المدنية من خلال التوقيع على الإعلان السياسي“.

ووجد ”الاتفاق السياسي“ بالسودان، ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا، إذ أعلنت دول الترويكا (أمريكا وبريطانيا والنرويج)، أن الاتفاق يعني تجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية.

وأكدت تضامنها مع الشعب السوداني ودعمها لعملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر، وديمقراطي، وعادل، وسلمي.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان ”يونتامس“ بالاتفاق السياسي، مؤكدة أنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.