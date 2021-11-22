تقرير: اتفاق السلطة في السودان أضعف حمدوك وعزّز موقف البرهان

اعتبر تقرير نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية، أنّ الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تقاسم السلطة في السودان، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى منصبه، فكّ عزلة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يواجه ضغوطًا دولية منذ الانقلاب.

وبعد أقل من شهر على انقلاب 25 تشرين/ الأول أكتوبر الماضي، عاد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إلى مهامه يوم الأحد، بعد اتفاق وقع مع الجنرال البرهان، لكن الجبهة المناهضة للانقلاب ترفض أي اتفاق معه، ولا تنوي الاستسلام، وفق التقرير.

وتعهد الرجلان بإعادة إطلاق الانتقال الديمقراطي، الذي من المفترض أن يؤدي إلى نقل السلطة إلى المدنيين، وإجراء انتخابات، لكن هذا الاتفاق لم يرضِ طائفة من السودانيين الذين واصلوا الاحتجاجات، ما أدى إلى مقتل شاب من المتظاهرين في ضواحي الخرطوم، بعد إصابته بعيار ناري.

وينقل التقرير عن المحللة خلود خير، من مؤسسة الفكر الإستراتيجي السودانية، قولها إن هذا العنف بالتحديد هو الذي دفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار التوصل إلى اتفاق مع الجيش، موضحة أن من بين أسباب الاتفاق تصاعد عدد القتلى في صفوف المحتجين، وهذا ما أوضحه خلال حديثه، أنه يريد وقف إراقة الدماء، لكن في الشارع يجيبه الناس ”في هذه الحالة، لماذا نتفق مع المسؤولين عن إراقة الدماء هذه؟“ في الوقت الذي لم يُجب فيه على هذا السؤال، يمكننا فقط وضع افتراضات“ وفق قولها.

الخاسر الأكبر

وتضيف المحللة السودانية: ”يبدو أن عبد الله حمدوك، هو الخاسر الأكبر في هذه الاتفاقية، فقد الكثير من المصداقية وثقة الشارع، وهو يُنظر إليه الآن، على أنه رجل حل وسط، على الرغم من احترامه والإشادة به من قبل المتظاهرين على وجه التحديد، لقدرته على قول لا للجيش، لذلك يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خيانة من قبل المؤيدين للمدنيين، حتى لو كانت حسابات حمدوك، تهدف بالتأكيد إلى تجنب إطالة أمد العنف، سواء ضد المتظاهرين، أو بين النظام والجماعات المسلحة“ بحسب تعبيرها.

ووفق التقرير، فإنّ ”إعادة عبد الله حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والعودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، هي الشروط التي وضعها المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، ومن وجهة النظر هذه، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد، يسمح للجنرال برهان، بكسر الجمود الذي سقط فيه انقلابه، كما أنه بالمناسبة، ربح قضيته حول طبيعة الحكومة المستقبلية التي يجب أن تتكون من تكنوقراط، كما طالب الجنرال بذلك، قبل تنفيذ انقلابه“.

مناطق رمادية

ويتابع التقرير، أنّه ”هذه الاتفاقية لا تخلو من المناطق الرمادية، حيث من المؤكد أنها تأخذ كإطار مرجعي، الإعلان الدستوري الموقع في بداية الفترة الانتقالية، لكنه ينص على أنه سيتعين تعديل هذا النص دون مزيد من التفاصيل، وهو نص انتهكه اللواء البرهان أيضًا، وعدّله مؤخرًا، لا سيما لاستبعاد قوى الحرية والتغيير“ بحسب قوله.

وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية ”لا تحدد موعد الانتخابات المقبلة، ولا تتناول الموضوع المركزي، المتمثل في تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وبالتالي، فإن هذا الاتفاق يُضعف بشكل كبير عبد الله حمدوك“ وفق قراءته.

ويشير التقرير، إلى ردة فعل الشارع السوداني، بعد الاتفاق قائلًا، إنه ”بعد أسابيع من التلويح بصوره والمطالبة بالإفراج عنه، مزق بعض المتظاهرين صورة حمدوك الأحد، في الخرطوم واتهموه بـ“خيانة دماء السودانيين“ من خلال توقيع هذا الاتفاق“.

وندد تجمع المهنيين السودانيين بشدة ”اتفاق الخونة، الذي لا يلزم إلا الموقعين عليه“ ورأى أنّ توقيع عبد الله حمدوك، يمثّل ”انتحارًا سياسيًا“، على حد وصفه.