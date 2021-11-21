حمدوك يباشر أعماله من مكتبه في رئاسة الوزراء

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك يوم الأحد، أنه باشر أعماله، بعد ساعات من توقيعه إعلانا سياسيا مع قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وجاء توقيع الإعلان السياسي، بعد أسابيع من قرار فرض الإقامة الجبرية على حمدوك، وجرى بموجبه عزله من رئاسة الوزراء، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأفاد إعلام مجلس الوزراء، في بيان، أن حمدوك بدأ مباشرة مهامه من مكتبه برئاسة مجلس الوزراء.

ونص الإعلان السياسي على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.

وأظهرت صور متداولة لحمدوك على مكتبه برفقة الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين عثمان.

ووقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح برهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا، يوم الأحد، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.

وقبل مراسم توقيع الاتفاق التي نقلها تلفزيون السودان، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر الماضي.

وبثّ التلفزيون تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة، و“إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية“.

وبحسب الاتفاق ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية“، فيما تكون ”الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“. كما نص على أن ”اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه“.

من جهته جدد البرهان ”الثقة“ بحمدوك ووجه له الشكر على ”صبره وصموده“ طوال الفترات الماضية.

أما حمدوك فقد قال، على ما نقل التلفزيون، إن من الأسباب الرئيسة التي احتكم إليها للتوقيع على هذا الاتفاق ”حقن دماء السودانيين“، مشيرا إلى أن ”التوقيع على هذا الاتفاق يفتح بابا واسعا لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته“.

وأضاف: ”فلنترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم“.

لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة لعمر البشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد، وقالت في بيان: ”نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب“.