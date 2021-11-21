الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان ”يونتامس“ اليوم الأحد، ترحيبها بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقالت ”يونتامس“ في بيان، إن الأزمة الدستورية والسياسية التي تم التوافق حولها كانت تهدّد استقرار البلاد.

وأكدت أنها على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم خلال العملية الانتقالية لتحقيق نجاح الانتقال الشامل وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية الشاملة والديمقراطية.

وشدد البيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال: ”سيحتاج شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون“.

ودعا جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضم أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني، وضرورك الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها ودورها في التحول الديمقراطي.

وأكد البيان على ”الحاجة إلى تحقيقات شفافة ومساءلة حول مقتل عدد من المتظاهرين خلال الأيام الماضية، لضمان تحقيق العدالة للضحايا“.

وأضاف: ”نتوقع أن يتمّ إطلاق سراح جميع المعتقلين في 25 أكتوبر أو بعد ذلك على الفور، كبادرة أولى لتنفيذ هذا الاتفاق“.

ودعا بيان البعثة الأممية إلى معالجة شواغل المعتقلين السياسيين بما يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة.

وحثت البعثة جميع أصحاب المصلحة السودانيين على المشاركة البناءة وبحسن نية لاستعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية.

وكان الاتفاق الذي وقعه البرهان وحمدوك في وقت سابق اليوم الأحد، نص على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا لمعالجتها.

كما نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة، وأن تتم إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.

وأكد الاتفاق على أن مجلس السيادة سيكون مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة.

وأشار إلى أن الشراكة بين المكونين المدني والعسكري هي الضامن والسبيل لاستقرار السودان.

كذلك نص الاتفاق على التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة إضافة إلى العمل على بناء جيش قومي موحد.

ودعا الاتفاق إلى ”حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري“.

وشدد الطرفان على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.