شاب فلسطيني يطعن مسنا إسرائيليا في مدينة يافا

أصيب إسرائيلي يبلع من العمر 67 عاما بجروح متوسطة، اليوم الأحد، بعد أن أقدم شاب فلسطيني على طعنه وهو يرافق زوجته بمدينة يافا، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، رجحت الشرطة الإسرائيلية بشكل كبير أن حادثة الطعن في يافا تمت على خلفية ”قومية“.

وفي سياق متصل، ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أنها ”اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة جنين بالضفة الغربية يبلغ من العمر 18 عاما، بعد طعنه إسرائيلي يبلغ من العمر 67 عاما في مدينة يافا“.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيانها، أن قواتها طاردت الشاب الفلسطيني بعد تنفيذه حادثة الطعن في يافا، مشيرة إلى أنها نفذت عمليات بحث واسعة، بمشاركة قوات كبيرة للعثور عليه.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت الشاب الفلسطيني، حيث تبين أنه لا يحمل تصريح دخول إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها نقلت الشاب إلى التحقيق بأحد مراكز الشرطة في مدينة تل أبيب.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها هذا اليوم، ففي وقت سابق، أطلق فلسطيني من مخيم شعفاط بمدينة القدس، النار على عدد من المستوطنين، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين أحدهم أصيب بجراح خطيرة جدا، في منطقة باب السلسلة في القدس القديمة.

وأوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بزيادة اليقظة خشية وقوع هجمات أخرى في القدس، بعد عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة باب السلسة بالقدس القديمة.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أكد بينت اليوم، أن هذا الهجوم هو الثاني في القدس خلال أيام، لافتا إلى أنه أصدر التعليمات لقوات الأمن الإسرائيلي بالاستعداد واليقظة وفقًا لهذه التطورات، خشية من وقوع هجمات أخرى.