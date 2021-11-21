المنفي: المجلس الرئاسي ملتزم أمام الليبيين والعالم بإجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، التزام المجلس بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي موعدها يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال المنفي خلال استقباله السفير المالطي ”تشارلز صليبا“ إن ”المجلس الرئاسي ملتزم أمام الشعب الليبي والعالم بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده، لضمان استقرار ليبيا، خاصة بعد نجاح المجلس في الإيفاء بوعوده بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق ملف المصالحة الوطنية“، وفق تعبيره.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وتوقعت المفوضية العليا للانتخابات بليبيا في بيان صدر اليوم الأحد، أن يبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 50 مترشحا.

وأرتفع عدد المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية أمام الإدارات الانتخابية الثلاث “ طرابلس، سبها، بنغازي“ حتى صباح اليوم الأحد إلى ( 37) مترشحا، وهم :“ عبد الحكيم على بعيو – سيف الإسلام معمر القذافي – أسعد محسن زهيو – فيضان عياد حمزة – السنوسي عبد السلام السنوسي- محمد أحمد المزوغي – عبد الله أحمد ناكر- فتحي حمد بن شتوان – خليفة بلقاسم حفتر- عبد الحكيم ضو زامونه – علي زيدان – محمد أحمد الشريف – محمد علي الشريف -العارف علي النايض – أحمد عمر معيتيق – عثمان عبدالجليل -عبد السلام يونس رحيل- فتحي باشاغا- محمد خالد الغويل- مروان عميش – عبد الحكيم اكشيم – اسماعيل الشتيوي – أسامة خير الله محمد- عقيلة صالح- ضوء عبدالله أبوضاوية- علي بشير الزويك- بشير صالح الشرقاوي -المبروك محمد أبوعميد- عبدالمجيد سيف النصر -محمد الهادي الحتواش – خليفة صالح سعيد محمد – بوسيف اطوير بوسيف علي – محمد عبد اللطيف المنتصر – عبد العزيز عبد الحميد الخوجة – عبد الحافظ عبد الحميد قدور – مصطفى على المجدوب – عبد الرحيم المبروك حلوم ) .

وكان آخر المترشحين لمنصب الرئيس رئيسي حكومة الإنقاذ السابقة عمر الحاسي وخليفة الغويل، ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، والممثل الكوميدي حاتم الكور ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج.