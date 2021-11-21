ردود أفعال واسعة على إعلان عودة "حمدوك" لرئاسة الحكومة السودانية

أثار إعلان المبادرة الوطنية في السودان، اليوم الأحد، بشأن عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة باتفاق مع الجيش السوداني، ردود أفعال سياسية واسعة في البلاد بالتزامن مع مليونية دعت إليها قوى سياسية لدعم الحكم المدني.

وبدأت في القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، ترتيبات توقيع الإعلان السياسي لعودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء.

وقالت مصادر لـ ”إرم نيوز“، إنه جرى سحب قوات الجيش من مقر إقامة ”حمدوك“ ورفع الإقامة الجبرية عنه بعد أكثر من 3 أسابيع في أعقاب إعلان حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسارعت قوى سياسية ضمن قوى الحرية والتغيير إلى رفض الاتفاق مع ”حمدوك“، مؤكدين مواصلة التظاهرات لإسقاط المجلس العسكري الحاكم.

مطالب الشارع

ورهن القيادي بحزب الأمة القومي عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير عبد المطلب عطية، عودة حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لمتطلبات الشارع السوداني.

وقال عطية لـ“إرم نيوز“ إنه في حال عدم عودة حمدوك وفقا لشروط الشارع السوداني فإن عودته مرفوضة، ونوه إلى أن الشارع السوداني متقدم على كل ذلك، مبينا أن هناك اختراقا في الوثيقه الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وقال إنه ”لابد من الغاء قرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، بما في ذلك المجلس السيادي وإعادة الشراكة الدستورية وتحقيق التوافق السياسي“.

عودة حمدوك

وأفاد المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، عادل خلف الله، بأن الفكرة ليست في عودة شخص وإنما في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي جاء بالانتفاضة الشعبية.

وقال خلف الله لـ“إرم نيوز“ إنهم يرفضون عودة حمدوك في حال حدوث تسوية بشأن الجرائم التي حدثت وعدم مساءلة مرتكبيها لكنهم معه إذا ما جاء لتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح أن عودته – حمدوك- تتمثل قيمتها في الإطار الذي تعود فيه خصوصا، وأن قوى إعلان الحرية والتغيير وصلت إلى إسقاط ما جرى في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر لفتح الطريق أمام تطلعات الشعب السوداني.

موقف حمدوك

ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، علي سعيد، إن الطريقة التي مضي بها رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لم تكن صحيحة، منوها إلى أن هناك تأثيرات عليه من جانب الذين لديهم مصالح.

وأشار سعيد في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى أن حمدوك “ أخطأ ولم يمض بالمرحلة الانتقالية بشكل سليم“.

وقال ”اذا استطاع حمدوك تغيير موقفه ما قبل الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر، فليس هناك شك في أنه سيجد المساندة طالما أنه سيسير وفقا لمصالح الشعب السوداني“، وطالب حمدوك بضرورة إعادة حساباته خلال المرحلة المقبلة.

بنود اتفاق

وأثارت المبادرة التي شملت أحزابا أسياسية، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام، والمكون العسكري والقوى المدنية، ورجالات الطرق الصوفية والإدارة الأهلية، وعبد الله حمدوك، ردود أفعال واسعة في الأوساط السودانية، معلنة التوافق على عودة عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني ”حزب البشير“.

نزهة سياسية

وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، عمار حمودة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن أي خطوة سياسية لا تتضمن إبعاد قادة القوات المسلحة، وتتعامل مع الانقلاب والدماء وكأن الأمر ”نزهة سياسية“، فهو مرفوض بغض النظر عمن يقف خلفه.

حكومة كفاءات

وكان حزب الأمة القومي قال إن ”حمدوك“ سيشكل حكومة كفاءات من ”التكنوقراط“، مؤكدا أن اتفاقا وشيكا سيعلن خلال الساعات المقبلة بين المكونين المدني والعسكري في السودان.

ونفى حزب المؤتمر السوداني، مشاركته في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير، مؤكدا موقفه الثابت أنه سيظل يعمل على الأرض في العاصمة والأقاليم مع الشعب السوداني لرفض إجراءات القوات المسلحة حتى إسقاط النظام.