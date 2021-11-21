الجيش السوداني يرفع القيود على تحركات حمدوك وسط دعوات للتظاهر

أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أن الجيش السوداني رفع الإقامة الجبرية على حمدوك، فيما انطلقت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات تطالب بعودة الحكم المدني.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ظل الدكتور عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة الخرطوم، بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل الحكومة.

ويأتي إجراء رفع القيود على حمدوك بعد ساعات من إعلان شخصيات سياسية سودانية التوصل إلى اتفاق مع المكون العسكري ينص على عودة الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وبحسب ”المبادرة الوطنية الجامعة“ فإن حمدوك والفريق البرهان سيوقعان في وقت لاحق اليوم الأحد على مراسم الاتفاق. وتقود هذه المبادرة شخصيات سياسية سودانية أبرزها ”الشفيع خضر، ونبيل أديب، وحيدر الصافي، ومضوي إبراهيم، ومحجوب محمد صالح“.

وعُقد خلال ساعات الليل الماضية، اجتماع بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة _التي حلت الشهر الماضي_ عبد الله حمدوك.

وتناول اللقاء الذي جرى بين البرهان وحمدوك، وهو الأول منذ مغادرة رئيس الحكومة منزل قائد الجيش، ومكوثه قيد الإقامة الجبرية، عودة الأخير لرئاسة الوزراء.

ووفق ما نقلت رويترز عن رئيس حزب الأمة، فضل الله برمة ناصر، فإن الاتفاق بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية، باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

تظاهرات في الخرطوم

خرج مئات السودانيين، اليوم الأحد، في الخرطوم رفضا لقرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وللمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين السياسيين في مظاهرة جاءت تحت شعار “ مليونية الـ21 من نوفمبر“ ”.

ورصدت ”إرم نيوز“ مشاركة المئات من المواطنين في ميدان جاكسون وسط العاصمة الخرطوم وردد المتظاهرون شعارات ”الشعب يريد إسقاط البرهان“ ثوار أحرار حنكمل المشوار“ ”الشعب أقوى والردة مستحيلة “ ”الثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات“ .

يشار إلى أن مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم ”لجان المقاومة“، وقوى الحرية والتغيير، دعت _في وقت سابق_ إلى التظاهر اليوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتقِلوا منذ الـ 25 من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعد مظاهرات اليوم هي الرابعة منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ سبق أن نزل الآلاف من السودانيين إلى الشوارع ثلاث مرات في الـ30 من تشرين الأول/أكتوبر، وفي الـ13والـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر احتجاجا على الانقلاب.

”الحرية والتغيير“ تعلن رفضها

من جانبها، أعلنت ”قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي“ بالسودان، أنها ”غير معنية“ بالاتفاق المعلن بين البرهان وحمدوك.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان ”أفادت الأخبار الواردة من مصادر إعلامية مختلفة خلال الساعات السابقة، بالتوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان)، وعبد الله حمدوك، نتيجة جهود لمبادرة وطنية، يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية“.

وأضاف البيان ”أننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، نؤكد موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية للانقلابيين“.

وخرجت مظاهرات ليلية في عدد من أحياء وضواحي العاصمة السودانية، الخرطوم، رفضًا للقرارات التي سبق أن اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وجدد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم دعمهم مطالب الشعب السوداني في تحقيق الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، إلى جانب احترام حقوق الإنسان.

وأبدى السفراء استعدادهم لدعم الحوار، من أجل إيجاد تسوية للأزمة الحالية، حسب بيان صحفي لهم، إثر اجتماعهم في الخرطوم مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل في الحكومة المعزولة، نصر الدين عبد الباري، إلى جانب والي وسط دارفور المعزول، أديب يوسف.