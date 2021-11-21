صحيفة إسرائيلية: رئيس الشاباك زار الأردن "سرا" ضمن جولة إقليمية

كشفت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام ”الشاباك“ رونين بار، إلى الأردن، بعد زيارة مماثلة له لكل من رام الله، والقاهرة، في وقت سابق.

وذكرت الصحيفة، أن ”بار زار الأردن مؤخرًا بشكل سري، بعد أن زار رام الله والقاهرة، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في الأردن، وأن هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها بار لنظرائه في الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه قبل خمسة أسابيع ونصف“.

وأوضحت أن ”هدف الزيارة، التباحث بقضايا، منها تهريب الأسلحة من الحدود الأردنية، وخطر الإرهاب في ظل اقتراب المجموعات الموالية لإيران من العراق إلى الحدود مع إسرائيل، ونقل رسالة تأكيد للأردنيين، على الأهمية التي يوليها للعلاقات معهم“.

وأشارت إلى أنه ”رغم الخلافات في السنوات الأخيرة، بعهد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، مع الأردن، إلا أنه تم الحفاظ على روابط أمنية وثيقة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والأردنية، ودول المنطقة، واستمرت الاجهزة الأمنية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، بالعمل عن كثب مع نظرائهم في الأردن، وأنه رغم الأزمة التي اندلعت بين الأردن ونتنياهو، إلا أن مدير الشاباك السابق نداف أرغمان، زار الأردن عدة مرات“.

وبينت أن ”بار جعل عمان واحدة من أولى زياراته الرسمية، للتأكيد على مدى أهمية علاقات إسرائيل مع الأردن، وأن إسرائيل تشترك في أطول حدودها مع الأردن، وهي غير مسيجة إلى حد كبير، وأن التعاون الأمني والدفاعي الوثيق، سيخدم مصالح البلدين، وأن هذا التعاون المشترك سيمنع تهريب الأسلحة للضفة الغربية، بالإضافة إلى أنه سيمنع العناصر الموالية لإيران، من الاقتراب من حدود إسرائيل الشرقية من العراق“.

وأكدت أنه ”في الآونة الأخيرة، كان هناك ارتفاع في عدد محاولات تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزو ذلك إلى الطلب المتزايد على الأسلحة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، فضلًا عن زيادة العقبات أمام تهريب الأسلحة من مصر ولبنان“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم، إن ”الأردن يمكن أن يتبنى موقفًا أكثر ترحيبًا بالتعاون مع إسرائيل، خاصة بعد أن وقع البلدان صفقة من شأنها زيادة كمية المياه التي توردها تل أبيب إلى عمان“.

يشار إلى أن رئيس جهاز الموساد الجديد، التقى الأسبوع الماضي في مصر، رئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، كما التقى الرئيس محمود عباس، وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وزار كلًا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس حكومته نفتالي بينيت، ووزيري الدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد.