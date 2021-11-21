"هآرتس": توجه إسرائيلي لتقديم تسهيلات جديدة للضفة وغزة

أفادت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو تقديم مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، إن ”وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس هو من نسق خطوة تزويد مصر لغزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموالا من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حركة حماس بغزة، وذلك في إطار ضمان استمرار الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي بالقطاع“، مضيفة أن هناك ”إجماعا داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة“.

وأشارت إلى أنه ”سمح بالفعل لـ 10 آلاف عامل وتاجر وغالبيتهم من العمال الدخول إلى إسرائيل“.

وأوضحت أن ”هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، وأن ذلك جاء على خلفية التغيير في الموقف لدى قادة جهاز الشاباك (الاستخبارات) الذي كان يعارض ذلك سابقًا خوفًا من تسلل عناصر من حركة حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل“.

ونوهت الصحيفة إلى أن ”رئيس جهاز الشاباك الجديد رونين بار يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن، وأن الشاباك لا يزال يصوغ حلولا أمنية مختلفة لمنع استغلال هذه التسهيلات من قبل حماس والفصائل الفلسطينية“.

وأردفت أن ”إسرائيل ستوافق على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح والمواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وأن محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث اختراق في هذا الملف“.

وحول الضفة الغربية، لفتت الصحيفة إلى أن ”الحكومة الإسرائيلية ستوافق قريبا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمالة الأجنبية من دول شرق آسيا، وأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يرى أنه طالما لم يكن هناك زيادة في الهجمات من الضفة، فيجب التخفيف من القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان“.

واستدركت الصحيفة أن ”بينيت أبدى تحفظات علنية على استئناف المفاوضات السياسية باعتبار أن هذا غير واقعي في الوقت الحاضر ولا يتناسب مع أجندة الحكومة“.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة، ”غلوبس“ الإسرائيلية، إن ”السلطات الإسرائيلية تدرس إصدار تصاريح دخول للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة على غرار الضفة الغربية، وإن ذلك يأتي إثر قرار مماثل يقضي بزيادة عدد تصاريح الدخول للتجار من 7000 إلى 10000 تصريح، وإن دخول عمال من غزة إلى إسرائيل سيجلب نحو 640 مليون شيكل في السنة للاقتصاد الفلسطيني كما سيدعم آلاف العائلات الفقيرة في القطاع“.

وحسب الصحيفة، فإن ”القيادة السياسية بإسرائيل تدرس ذلك في ضوء تقييمها الأمني للأوضاع على حدود غزة، التي ستظل مشروطة بالحفاظ على الاستقرار والهدوء، وأن دخول العمال من غزة إلى إسرائيل من ضمن المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس وتأتي رغم معارضة قيادات بالجيش الإسرائيلي لمثل هذه الخطوة لأسباب أمنية“.