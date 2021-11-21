بعد عودته رئيسا لوزراء السودان.. هل ينجح حمدوك في مهمته الجديدة؟

عاد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يوم الأحد، إلى منصبه، بعد أسابيع من حل الحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفق قرارات أصدرها قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووضع حمدوك في الإقامة الجبرية، والقبض على وزراء وسياسيين.

ويرى محللون سياسيون أن نجاح حمدوك في مهمته بعد عودته للمنصب، مرهون باختيار حكومة كفاءات مستقلة، غير حزبية.

همزة وصل

ويرى المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري أن ”عودة رئيس مجلس الوزراء حمدوك لمنصبه، خطوة أفضل، في حال عمله على اختيار حكومة كفاءات وطنية، غير حزبية كالتي قادها خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ نيسان العام 2019“.

وقال الساعوري في حديث لـ“إرم نيوز“، إنه ”منذ البداية كان يفترض أن يتم اختيار حكومة كفاءات وطنية وفقا للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية باتفاق المكونين العسكري والمدني في السلطة.. إن حدث ذلك الآن سيكون الوضع الأسلم“.

واعتبر الساعوري أن ”ذلك حل وسط ومرض للجميع، كما يمكن لأمريكا والدول الأوروبية التراجع عن مواقفها الآن، بعد عودة حمدوك“.

وأكد على ضرورة أن ”يعيد حمدوك إستراتيجيته، ويضع خطة واضحة، خاصة أنه في وقت سابق لم يتم تمليكه أي خطة، إلى جانب أنه يمكن أن يمثل همزة وصل بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المتشاكسة حد الانقسام“، بحسب قوله.

وقوى الحرية والتغيير منصة التأسيس التي أقامت الفترة الماضية اعتصاما لأيام أمام القصر الرئاسي وسط الخرطوم، طالبت خلاله بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

نجاح حمدوك

ويرهن المحلل السياسي البروفيسور عبده مختار، نجاح حمدوك في منصب رئيس مجلس الوزراء، في ”الاستناد إلى حكومة تكنوقراط خلافا عن الحكومة السابقة“ التي ”فشلت ولم تقدم ما يمكن أن يدفع بالفترة الانتقالية“، بحسب رأيه.

وقال مختار في حديث لـ“إرم نيوز“ إن ”عودة حمدوك على رأس حكومة كفاءات مستقلة سيساهم في انسجامه والدفع في عملية التحول إلى الحكومة المدنية“، مشيرا إلى أنه ”خلاف ذلك فلن يصل إلى الحكومة المنشودة إذا ما عاد بحكومة أحزاب سياسية تركز على الصراعات والمحاصصة“.

وتابع مختار: ”ذلك سيقوده إلى الفشل مرة أخرى“.

كاريزما القيادة

ويرى المحلل السياسي الرشيد محمد إبراهيم، أن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء، ”لن تحل القضية السودانية، باعتبار أنه جزء من الأزمة“، بحسب قوله.

وأوضح إبراهيم أن ”شخصية حمدوك تميل إلى الضعف والتردد في اتخاذ القرارات التي تتطلبها المواقف، وأنا ضد عودته، لأنه سيكون بذات سلوكه السابق لعدم توفر القيادة فيه حتى وإن شكل حكومة كفاءات“.

وقال إبراهيم في حديث لـ ”إرم نيوز“ إن ”هنالك قضايا تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها وهو ما لا يتوفر في حمدوك“.

دعم خارجي

بدوره، يرى المحلل السياسي مهدي دهب أن ”عودة حمدوك إلى رئاسة مجلس الوزراء السوداني من شأنها المساهمة في حل القضية السودانية بشكل جزئي لجهة أنها متجذرة“، مشيرا إلى أن ”عودته تعني عودة الدعم الخارجي نظرا لخبرته وعلاقاته الخارجية“.

وشدد دهب في حديث لـ ”إرم نيوز“ على ”ضرورة العودة إلى الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومعالجة الإخفاقات التي صاحبت الحكومة السابقة من أجل الانتقال إلى التحول الديمقراطي“.

ونوه إلى أن ”هنالك تحديا أمام ذلك يتمثل في مدى قبول المكون العسكري للمبادرات المطروحة وطبيعة المفاوضات“.

ووقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا، يوم الأحد، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء.

ونص الاتفاق على إعادة تنصيب حمدوك رئيسا للوزراء، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على إنشاء جيش موحد.

وبحسب الاتفاق: ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية“، فيما تكون ”الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“.

وقال حمدوك إن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش يوم الأحد، ”يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء“ بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة.

وأضاف حمدوك أنه ”يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غال“، ودعا إلى ”حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير“.