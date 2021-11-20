مقتل صحفي صومالي بارز في هجوم انتحاري لحركة الشباب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل مدير ”راديو مقديشو“ المعروف بانتقاده لحركة الشباب المتشددة في تفجير انتحاري، مساء اليوم السبت، أثناء مغادرته مطعما في العاصمة الصومالية، وفق ما أفاد مسؤولون وزملاء له.

وتبنت حركة الشباب، في بيان، التفجير الذي أسفر عن مقتل مدير راديو مقديشو محمود جوليد وإصابة شخصين آخرين، مدير التلفزيون الوطني الصومالي وسائق.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف عمر، في بيان: ”رحم الله أخي عبدالعزيز محمود جوليد، رجل شجاع خسرته الأمة“.

وفي تصريح لوكالة ”فرانس برس“، أكد المسؤول في الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر، وهو أيضا زميل للصحافي الراحل، أن الشرطة خلصت إلى أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري.

وقال زميل آخر له يدعى علي محمد إن الصحافي ”غادر المطعم وسار إلى سيارته مع زميل له بعد العشاء، ثم ركض انتحاري باتجاه هذه السيارة وفجر نفسه“.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم حركة الشباب للعمليات العسكرية، قوله: ”المجاهدون كانوا يطاردون عبد العزيز منذ فترة طويلة. ارتكب جرائم ضد الإسلام وتورط في قتل المجاهدين“، وفق تعبيره.

وقال ابن عمه عبد الله نور لرويترز: ”قتل انتحاري ابن عمي عبد العزيز فور خروجه من مطعم.. وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى“.

وأضاف نور: ”كان رحمه الله دائما ما يسلط الضوء على حركة الشباب“.

في هذه الأثناء، قال شهود لرويترز إن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي وقع قرب مطعم مزدحم.

وقال راديو مقديشو في تغريدة على ”تويتر“: ”إن أحد المصابين مدير في التلفزيون الصومالي“.

ورغم طردها من مقديشو عام 2011، تواصل حركة الشباب شنّ هجمات في العاصمة كجزء من تمردها الذي بدأ عام 2007 للإطاحة بالحكومة الفدرالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.

وعُرف محمود جوليد بمقابلاته مع أفراد من حركة الشباب محتجزين لدى قوات الأمن الصومالية. وجذبت برامجه اهتمام جمهور كبير داخل وخارج الصومال.

ولا يزال الصومال الدولة الأكثر خطورة على الصحافيين في إفريقيا، حيث قُتل أكثر من 50 منهم منذ عام 2010، وفق منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

يذكر أن الصومال يعيش على وقع أزمة سياسية متفاقمة، بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورئيس البلاد محمد عبدالله محمد فرماجو.