العراق.. "تحالف الفتح" يرفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات

أعلن تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة)، اليوم السبت، رفع دعوى قضائية؛ لإلغاء نتائج الانتخابات في العراق.

وأجرى العراق انتخابات نيابية الشهر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا.

وقال القيادي في التحالف سعد السعدي إن ”تحالف الفتح قدم بشكل رسمي طلبا وشكوى إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ من أجل إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة؛ بسبب التزوير والتلاعب الكبير والخطير الذي حصل في هذه النتائج“.

وأضاف السعدي أن ”الطلب تم مع إرفاق الكثير من الأدلة والوثائق التي تثبت وجود التزوير والتلاعب، وننتظر رأي المحكمة بهذا الخصوص، خصوصاً أن الهيئة القضائية أصدرت قرارات عديدة أثبتت وجود التزوير والتلاعب“، وفق ما نقلت وكالة ”بغداد اليوم“ المحلية.

ويأتي هذا الإجراء بعد اعتصامات عنيفة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء؛ اعتراضاً على نتائج الانتخابات، كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.

ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعوناً بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائياً.

وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يرفع فيها تحالف الفتح، بشكل قانوني، دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات، حيث تسعى تلك القوى إلى إعادة الاقتراع في موعده الدوري من العام المقبل، بداعي حصول تزوير لهذه الانتخابات.

وواجهت الفصائل العراقية المقربة من إيران هزيمتها القاسية في الانتخابات بالتهديد باستخدام السلاح لتغيير النتائج، وسط دعوات للتهدئة وتحذيرات من صدام مسلح قد يعصف بأمن البلاد.

وتلقى تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 14 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات عام 2018.

وواجهت المجموعات المنضوية تحت ”تحالف الفتح“ الرأي العام بخطاب تصعيدي، وتلويح بالسلاح، والنزول إلى الشوارع، بداعي ما قالت إنه ”تزوير للانتخابات من قبل جهات دولية لا تريد صعود نواب وممثلي تلك الفصائل إلى البرلمان“.