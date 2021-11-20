السفارة الأمريكية في الخرطوم تنصح رعاياها بـ"توخي الحذر" مع استمرار الاحتجاجات

أرسلت السفارة الأمريكية في العاصمة الخرطوم تحذيرات إلى رعاياها في السودان؛ لاتخاذ التحوطات اللازمة خلال مظاهرات مرتقبة يوم غدٍ الأحد، بينما تواصلت الاحتجاجات في الخرطوم لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

ودعت ”لجان المقاومة السودانية“ إلى مظاهرات تنطلق، يوم غد الأحد، في العاصمة الخرطوم وباقي الولايات؛ للمطالبة بعودة الحكم المدني ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك.

وحددت لجان المقاومة ”موقف جاكسون“ بالسوق العربي بالعاصمة الخرطوم نقطة انطلاق لمظاهرات يوم الأحد، في أول محاولة لنقل الاحتجاجات من الأحياء إلى وسط الخرطوم والمنطقة القريبة من القصر الرئاسي ومجلس الوزراء.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان اليوم السبت، إن هنالك دعوات إلى احتجاجات في الخرطوم يوم الأحد 21 نوفمبر، مع تواصل العصيان المدني السلمي في البلاد.

وأوضحت أنها أصدرت تعليمات لموظفيها للبقاء في أماكنهم، كما نصحت المواطنين الأمريكيين أيضًا بالحماية في مكانهم إلى أقصى حد ممكن، داعية رعاياها إلى الابتعاد عن الحشود والمظاهرات.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي تشهد مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجات مستمرة؛ رفضًا لقرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، التي اتخذها في الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وإرسال عدد من الوزراء إلى السجن.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن مظاهرات ليلية انطلقت في عدة أحياء بالخرطوم، منها ”ودنوباوي وجبرة والمعمورة والسامراب والشعبية“.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات ووضعوا الحجارة في الطرقات، ورددوا هتافات ترفض الحكم العسكري وتطالب بمدنية الدولة، كما نددوا بمقتل العشرات برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات منذُ الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 40 قتيلا، منهم 16 شخصا سقطوا خلال مواكب يوم الأربعاء الماضي.

وكانت الشرطة السودانية أكدت، في مؤتمر صحفي قبل يومين، سقوط قتيل واحد من المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي، وجرح العشرات من منسوبيها، بعد انحراف الاحتجاجات عن مسارها السلمي.

ونفت الشرطة السودانية، في بيان سابق، استخدام العنف ضد المحتجين.