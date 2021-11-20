حزب الله يستنكر قرار بريطانيا حظر حركة حماس

أعرب حزب الله اللبناني عن استنكاره، اليوم السبت، قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة ”حماس“ تنظيماً إرهابياً، معتبراً أنّ ”هذا القرار هو قرار خاطئ وظالم“.

ورأى ”حزب الله“، في بيان، أنّ ”هذا القرار هو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب إسرائيل وسياساتها القائمة على القتل والإرهاب“، حسب أوصاف البيان.

ودعا حزب الله الحكومة البريطانية إلى ”مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم“.

وأعرب عن اعتقاده بأنّ ”هذا القرار لن يؤثر على الشعب الفلسطيني المقاوم وعلى حركة حماس ومجاهديها، بل سيزيدها عزيمةً وإصراراً على المقاومة“.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قالت، أمس الجمعة، إنها حظرت حركة حماس.

إلى ذلك، نددت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تصنيف حركة حماس ”منظمة إرهابية“ وحظرها في بريطانيا، مطالبة الحكومة البريطانية بالتراجع الفوري عن القرار.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها ”تدين القرار البريطاني وتعتبره اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور“.

وأضافت الوزارة أن ”الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام، والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة“، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن ”القرار البريطاني يأتي بعد أسبوع من مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت نظيره البريطاني بوريس جونسون، على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو، باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية“، قائلا: ”القرار ينسجم مع الطلب الإسرائيلي“.

وهاجم بيان الخارجية الفلسطينية وزيرة الداخلية البريطانية بالقول إنها ”نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة بزيارة مستوطنات هضبة الجولان، بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون أخذ موافقة من حكومتها“.

وأضاف البيان: ”هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من الحكومة البريطانية، وهو انعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية“.

وأكمل البيان: ”نطالب الحكومة البريطانية بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير، والتراجع الفوري عن هذا القرار، كما أننا سندرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية، وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أي عملية سياسية محتملة“.