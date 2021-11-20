اشتباكات عنيفة بين الأمن الفلسطيني ومسلحين في جنين (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم السبت، بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين، بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن ”اشتباكات وقعت بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في مخيم جنين، تحولت إلى مواجهات عنيفة حيث تبادل الطرفانإطلاق نار كثيف“.

ولم تصدر حتى ساعة إعداد التقرير، أي تصريحات رسمية بشأن الاشتباكات او إن تسببت بخسائر بالأرواح.

عاجل| مصادر محلية: "الأجهزة الأمنية تقتحم مخيم جنين وتطلق قنابل الغاز واندلاع مواجهات مع شبان". pic.twitter.com/yXBQ87U67v — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2021

واندلعت المواجهات المسلحة، عقب إطلاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقنابل الغاز لتفريق عدد من الشبان اعترصوا إحدى الدوريات التابعة للسلطة الفلسطينية، قبل أن يصل عدد من المسلحين ويتبادلون إطلاق النار مع عناصر الأمن الفلسطيني.

فيديو| مصادر محلية: "تبادل إطلاق نار بين مسلحين والأجهزة الأمنية في مخيم جنين". pic.twitter.com/ccAEZKMSdU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2021

وأظهرت مقاطع فيديو، قيام مجموعة من الشبان بإلقاء الحجارة على مركبة تابعة للأجهزة الأمنية دخلت مخيم جنين، وسط ترجيح أن يكون احتجاجا على قرار رئاسي يقضي بإقالة جميع المسؤولين الأمنيين في محافظة جنين.

فيديو| شبان يرشقون مركبات الأجهزة الأمنية بالحجارة في مخيم جنين. pic.twitter.com/StMg4f1f2m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2021

و قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من الشهر الماضي، إقالة جميع قادة الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، وتعيين مسؤولين أمنيين بدلاً منهم، على خلفية الخلل في ضبط الحالة الأمنية في المحافظة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق مسلحون النار على عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فقد سبقها عدد من الحوادث في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي أواخر الشهر الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة، بين مسلحين مجهولين وأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المنطقة الجنوبية بالخليل جنوبي الضفة الغربية، حيث أدى إطلاق النار إلى إصابة محول الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة في مدينة الخليل.

كما شهدت مدينة جنين في وقت سابق من الشهر الماضي، إطلاق النار على العديد من مراكز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين وعناصر أمنية فلسطينية.

وتأتي الاشتباكات المسلحة، في وقت تشهد به مناطق الضفة أسبوعيا مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

والأربعاء الماضي، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة الإسرائيلية قتلت فلسطينياً، بعد تنفيذه عملية طعن أصيب خلالها جنديان إسرائيليان في مدينة القدس المحتلة.

وقالت قناة ”كان“ العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني نفذ عملية طعن في القدس، ما أدى إلى مقتله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس، حيث أصاب إسرائيليين بجراح مختلفة.