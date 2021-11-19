موقع عبري: حماس أنشأت وحدات سيبرانية خاصة بدعم إيراني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، عن تلقي حماس مساعدة تكنولوجية من قبل إيران، حيث قامت الأخيرة بتعزيز قدرات الحركة السيبرانية.

وذكر موقع ”نيوز1“ العبري، إن ”إيران تعزز قدرات حماس السيبرانية، وقد قامت الحركة بإنشاء وحدات خاصة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية على الفلسطينيين“.

وقال الموقع ، إن ”حماس تلقت مساعدة تكنولوجية من إيران في الآونة الأخيرة، وسيحتل الهجوم السيبراني مكانة مهمة في الحرب القادمة بين غزة وإسرائيل“ .

وأكد أن إيران تساعد حماس في المجال السيبراني، حيث أصبح لديها قدرات متنوعة للعمل ضد إسرائيل، وستستخدم هذه القدارات في الحرب القادمة.

وأوضح الموقع العبري، ”أنشأت حماس مجموعة إلكترونية متطورة، لتتعامل مع عمليات التجسس ومكافحة الإرهاب وحتى الهجمات الإلكترونية على أهداف إسرائيلية“.

ووفق الموقع، فإن ”المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُقدر أنه في الجولة القادمة من القتال مع حماس، ستحاول تنفيذ هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية إسرائيلية، بالإضافة إلى مستشفيات وبنوك وشركات الطاقة“.

وأضاف ”تراقب حماس باستمرار الهجمات الإلكترونية المنسوبة إلى إسرائيل، ومن المرجح أن تحاول تقليلها وفق ما ذكره مسؤول أمني إسرائيلي كبير“.

وبين الموقع العبري، أن مجموعة تتبع لحماس، شنت في وقت سابق هجوماً الكترونياً تحت اسم مجموعة تدعى ”GAZA CYBERGANG“، على إسرائيل.

وقال إن ”حماس استخدمت الإنترنت للهجوم على إسرائيل بوساطة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فتحت حسابات مزيفة على موقع فيسبوك وحاولت إغراء جنود الجيش الإسرائيلي“.

كما قامت حماس، بحسب الموقع العبري ، بالتجسس على عناصر مختلفة في السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب الموقع ، فإن حماس تتهم إسرائيل، منذ العام 2014 التسلل لشبكة الاتصالات الخاصة بالجناح العسكري للحركة، مشيرة إلى أنه في عام 2018 اكتشف مهندسون تابعون لحماس، اقتحاماً إسرائيلياً لشبكة اتصالات الجناح المسلح للحركة.

وقال الموقع إنه في ”أعقاب إعلان وزارة الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل استخدمت برنامج التجسس ”بيغاسوس“ التابع لشركة الأمن الإسرائيلية NSO لاختراق هواتف كبار نشطاء وزارة الخارجية الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان ، أعلنت حماس عن إنشاء وحدات خاصة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية الإسرائيلية“.

وفي السابق، ذكرت وسائل إعلام مختلفة نقلاً عن مصادر في حماس، تحسينها لقدراتها السيبرانية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأنها تمكنت من اكتشاف برامج التجسس الإسرائيلية وحتى استخدامها ضد إسرائيل.

وتقول حماس إن إسرائيل استخدمت برامج التجسس ”بيغاسوس“، وغيرها من برامج التجسس المتطورة لاختراق هواتف كبار أعضاء الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى التجسس على قيادات ”محور المقاومة“ التابع لإيران.