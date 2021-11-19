استجابة لدعوة الصدر.. كتائب حزب الله العراقي تحل "سرايا الدفاع الشعبي"

أعلنت ميليشيات كتائب حزب الله في العراق، اليوم الجمعة، حل ”سرايا الدفاع الشعبي“، استجابة لدعوى أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المسؤول الأمني للكتائب أبو علي العسكري، في بيان إنه ”سيتم حل سرايا الدفاع الشعبي، وإيقاف جميع أنشطتها، وإغلاق مقارها، وإلحاقها مع عدّتها وعديدها بقيادة الحشد الشعبي، على أن تقوم الهيئة بمساواة أفرادها بأقرانهم وتأمين مستحقاتهم“.

وأضاف العسكري (اسم مستعار): ”نأمل من الإخوة في الطرف المبادر (التيار الصدري) تحويل ألويتهم الثلاثة بإمرة قيادة الحشد الشعبي، وإجراء تفاهمات مع قيادة البيشمركة (قوات إقليم كردستان)، لإتمام حلّها وإلحاقها بالأجهزة الأمنية العراقية، لنشرع في مرحلة جديدة من نشر الأمن والسلام في ربوع عراقنا الحبيب“.

وجاء ذلك بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، حل فصائل ”اليوم الموعود“ التابعة له.

ويأتي قرار ”مقتدى الصدر“ بعد يوم من دعوته للمجموعات المسلحة لتسليم أسلحتها، في حال أرادت المشاركة في الحكومة.

وقال الصدر في بيان له: ”أعلن حلّ تشكيل لواء اليوم الموعود، وغلق مقاره، ولولا أن أفراده سلّموا سلاحهم لسرايا السلام سابقًا أو ما يُسمى حاليًا لواء 313، 314، 315 في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا، فهم مازالوا مخلصين لنا ولوطنهم“.

ويسعى الصدر، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بالتحالف مع قوى سياسية أخرى، وسط دعوات، للإسراع بتشكيلها.

وفرض الصدر على الكتل السياسية الأخرى التخلي عن فصائلها المسلحة في حال أرادت المشاركة في الحكومة.

يذكر بأن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وجّه في وقت سابق بإغلاق مقار قوات ”سرايا السلام“ التابعة له في المحافظات كافة، باستثناء 4 منها.

الكتائب .. ذراع إيران

وبحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن ”كتائب حزب الله“ هي ميليشيات رئيسة في العراق، وتعمل تحت القيادة المباشرة لإيران، وتنشر مجموعة واسعة من الخلايا المسؤولة عن العمليات الحركية، والإعلامية، والاجتماعية.

وأدرجت الولايات المتحدة كتائب حزب الله، في العام 2009، ضمن قائمة ”المنظمات الإرهابية العالمية الخاضعة لإدراج خاص“ لمهاجمتها القوات الأمريكية، وزعزعة استقرار العراق.

وتعد الكتائب الفصيل الأكثر نفوذًا في فصائل الحشد الشعبي، حيث تسيطر على الإدارات الرئيسة (رئاسة الأركان، والأمن، والاستخبارات، والصواريخ، والأسلحة المضادة للدروع).

وتتولى كتائب حزب الله تشغيل الألوية 45 و 46 و 47، ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية، التي تمولها الدولة.