مشاهير العالم يحتجون على تصنيف إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية في قائمة "الإرهاب"

أفادت وسائل إعلام عبرية أن العشرات من المشاهير على الساحة العالمية، وقعوا عريضة إلكترونية، تطالب الحكومة الإسرائيلية، بالتراجع عن قرار تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية ككيانات إرهابية.

ووفق تقرير لموقع ”كيباه“ العبري، فإن من بين الموقعين، أدباء وشخصيات عاملة في الحقل الفني من ذوي الشهرة العالمية.

ومن بين الموقعين، المؤلف الموسيقي البريطاني روجر ووترز، والممثل الأمريكي ريتشارد جير، والممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون، والموسيقي البريطاني بيتر غابربيل، والكاتب الكندي يان مارتل، والممثلة الإنجليزية جولي كرستي، والممثلة الأمريكية سوزان سارندون.

وظهر اسم الممثل الكوميدي والسيناريست والمنتج الإنجليزي سايمون بيج، من بين الموقعين، كما وقعت العريضة الممثلة وعارضة الأزياء كلير فوي، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو الأمريكي جيم جارموش، والمخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي، ولاعب كرة القدم الفرنسي السابق إيريك كانتونا وغيرهم.

Proud to be one of 100+ artists, actors, and more calling on the international community to defend Palestinian human rights orgs against Israeli government repression. #StandWithThe6

In the US? Demand action from Congress now: https://t.co/yuSdvv5J3shttps://t.co/NGYTlWdEGh

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 17, 2021