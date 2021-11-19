مشاهير العالم يحتجون على تصنيف إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية في قائمة "الإرهاب"

أفادت وسائل إعلام عبرية أن العشرات من المشاهير على الساحة العالمية، وقعوا عريضة إلكترونية، تطالب الحكومة الإسرائيلية، بالتراجع عن قرار تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية ككيانات إرهابية.

ووفق تقرير لموقع ”كيباه“ العبري، فإن من بين الموقعين، أدباء وشخصيات عاملة في الحقل الفني من ذوي الشهرة العالمية.

ومن بين الموقعين، المؤلف الموسيقي البريطاني روجر ووترز، والممثل الأمريكي ريتشارد جير، والممثلة الإنجليزية تيلدا سوينتون، والموسيقي البريطاني بيتر غابربيل، والكاتب الكندي يان مارتل، والممثلة الإنجليزية جولي كرستي، والممثلة الأمريكية سوزان سارندون.

وظهر اسم الممثل الكوميدي والسيناريست والمنتج الإنجليزي سايمون بيج، من بين الموقعين، كما وقعت العريضة الممثلة وعارضة الأزياء كلير فوي، والمخرج السينمائي وكاتب السيناريو الأمريكي جيم جارموش، والمخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي، ولاعب كرة القدم الفرنسي السابق إيريك كانتونا وغيرهم.

Proud to be one of 100+ artists, actors, and more calling on the international community to defend Palestinian human rights orgs against Israeli government repression. #StandWithThe6 In the US? Demand action from Congress now: https://t.co/yuSdvv5J3shttps://t.co/NGYTlWdEGh — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 17, 2021

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرا تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منظمات إرهابية، وزعمت أن هذه المنظمات ”تشكل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن هذه المنظمات ”تحت سيطرة أعضاء بارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم أشخاص متورطون في أنشطة إرهابية“.

وحسب الموقع العبري، بلغ عدد الموقعين على العريضة 113 شخصية عالمية، تضامنوا مع المنظمات التي صنفتها إسرائيل كيانات إرهابية.

والمؤسسات التي صنفتها إسرائيل كمنظمات إرهابية هي مؤسسة ”الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان“، ومؤسسة ”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين“، ومؤسسة ”الحق“، و“اتحاد لجان العمل الزراعي“، و“اتحاد لجان المرأة العربية“، و“مركز بيسان للبحوث والإنماء“.

ونقل الموقع العبري تقرير بثته قناة ”Sky News“ البريطانية، في هذا الصدد، ذكر أن الموقعين لهم ماض حافل بمهاجمة إسرائيل، وأن من بينهم نجوم كبار على الساحة العالمية الفنية والثقافية.

وأشار الموقع إلى أن شخصيات أخرى أبدت اهتماما بالعريضة ووقعت عليها، مثل مارك رافالو، ‏الممثل والمنتج والمخرج والسيناريست الأمريكي، الذي شاركها عبر حسابه على ”تويتر“، في وقت لديه أكثر من 8 ملايين متابع.

وكتب رافالو عبر حسابه: ”من دواعي فخري أنني جزء من 100 فنان يطالبون المجتمع الدولي بالدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين جراء ممارسات الحكومة الإسرائيلية“.

وجاء في العريضة نفسها، أن حكومة إسرائيل ”تشن هجوما غير مسبوق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن المنظمات المحظورة تعمل من أجل حماية المتطلبات الإنسانية للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أن إسرائيل لم تبلغها مسبقا بعزمها إعلان هذه المنظمات ككيانات إرهابية.

ووقتها، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن تكون بلاده قد تلقت إخطارا مسبقا بذلك، وأضاف: ”“ستتواصل الولايات المتحدة مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية“.

ولفت إلى أن واشنطن ”لم تتلق إخطارا مسبقا بشأن هذا التصنيف، سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف“.