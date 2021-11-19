بعد قرار لندن بحظرها... حماس "تلوح" باللجوء للقضاء الأوروبي والبريطاني

لوحت حركة حماس، يوم الجمعة، باللجوء للقضاء الأوروبي والبريطاني لإسقاط قرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بحظرها في البلاد وتصنيفها حركة ”إرهابية“.

وقال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ”حركته لديها الكثير من الخيارات لإسقاط القرار البريطاني من بينها اللجوء للقضاء الأوروبي والبريطاني“.

وأضاف الهندي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه ”من حقنا كفلسطينيين اتخاذ كل الوسائل للدفاع عن شعبنا بما فيها اللجوء للقضاء الذي سنؤكد من خلاله على حقنا بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي“.

واعتبر أن ”بريطانيا تعيد صناعة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني“.

وأوضح أنها ”لن تستفيد من هذه الخطوة التي نعتقد أنها جاءت بضغط من إسرائيل، كما أن فيها تحديا للقانون الدولي الذي يشرع مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله“، مطالبا بريطانيا بإعادة النظر في قرارها.

في السياق ذاته، اعتبرت حركة حماس، ”القرار البريطاني بمثابة مناصرة المعتدي على الضحية ويعارض المطالبات الفلسطينية المتعلقة باعتذارها عن وعد بلفور وتصحيح الخطأ التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان صحفي إن ”مقاومة الاحتلال وبكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ وقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب“.

وأشار البيان إلى أن ”حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية“.

كما طالبت الحركة الفلسطينية، المجتمع الدولي وبريطانيا، التوقف عن ”الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به“.

وقالت إن ”على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة“.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت اليوم الجمعة، إنها حظرت حركة حماس الفلسطينية في المملكة المتحدة.

وذكرت باتيل، في بيان نقلته ”رويترز“: ”تملك حماس قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين“.

وأضافت: ”لهذا اتخذت اليوم إجراءات لحظر حركة حماس كلية“.