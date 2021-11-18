تظاهرات في مدن عراقية لأمهات ضحايا الاحتجاجات

تظاهرت العشرات من أمهات ضحايا الاحتجاجات العراقية، اليوم الخميس، في محافظات عدة، للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب، ومحاسبة المتورطين بقتل أبنائهن.

وشهدت ساحة التحرير مركز الاحتجاج الرئيس، وسط العاصمة بغداد، تظاهرة حاشدة لأمهات الضحايا، حيث رفعن لافتات تدين إفلات المتورطين بقتل أبنائهن من العقاب، وعدم محاسبتهم.

ورفعت المتظاهرات، صور أبنائهن، ومنشورات تطالب الحكومة العراقية، بضرورة القصاص من المتورطين بأعمال القتل، وعدم التهاون في ذلك.

كما شهدت محافظات البصرة والديوانية، وبابل تظاهرات مماثلة، بدعوة من ”منظمة إنهاء الإفلات من العقاب“.

وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، نهاية عام 2019، قتل وأصيب نحو 25 ألف شخص، برصاص مجهولين، وبعضهم برصاص قوى الأمن، وفق التحقيقات التي أجرتها الوزارات الأمنية، وما زال هذا الملف شائكًا.

وقال بيان موحد، صدر عن الوقفة الاحتجاجية ”نحن أمهات الشهداء والمغيبين في العراق، جئنا من كل بقعة في أرجاء بلدنا، نحمل دماء أبنائنا وبناتنا، لنقول إننا لن نستسلم، ولن نساوم على حساب الحقيقة والعدالة، ولن نسمح بأن تمضي الجرائم الفظيعة، دون عقاب صارم، يمحو كل أثر لهذه الحقبة السوداء، التي أخذت منّا أعزّ ما نملك“.

ودعا البيان ”أعضاء البرلمان العراقي الجديد، إلى تشريع قانون يقر حقوق الشهداء والمغيبين، ويحمي عائلاتهم من الابتزاز والمساومات، والتسييس، ويعترف بالجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت ضدهم، ويحسم قضايا سجناء الرأي بما يتوافق مع القانون والدستور“.

ويسود اعتقاد في الشارع العراقي، بأن فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، موالية لإيران، هي من دفعت بقناصين إلى أسطح المباني لاستهداف المتظاهرين، إذ إن القوات الأمنية فرضت حظرًا على التجول، ولا يمكن تحرك أي قوة إلا بأوامر رسمية، فيما تقول الحكومة، إن قناصين مجهولين، هم من استهدفوا المتظاهرين.

وتتهم أوساط عراقية ونخب مثقفة، من خلال المجموعات الخاصة – حسبًا للملاحقة– ميليشيات سرايا الخراساني، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، بالتورط في مواجهة المحتجين، واستخدام العنف المفرط ضدهم.

ومع وصول رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه العام الماضي، وجّه بتشكيل لجنة كبيرة للوصول إلى المتورطين بقتل المتظاهرين، إذ ما زالت تلك اللجان، تُجري أعمالها لغاية الآن.