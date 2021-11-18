بدء تدريب بحري جوي مشترك بين مصر واليونان وقبرص والإمارات

أعلنت مصر الخميس، انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوى المشترك ”ميدوزا – 11″، بمشاركة اليونان وقبرص والإمارات.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، ”انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوي المشترك والذي يستمر على ‏مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية ‏والقبرصية والإماراتية، فضلًا عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب“.‏

ويشارك فى التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات ”جمال عبد الناصر“ من طراز ‏ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات، وعناصر القوات الخاصة البحرية، بالإضافة ‏إلى طائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، فضلًا عن مشاركة عدد من ‏طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجي.‏

وبدأت الفعاليات، بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا جنوب شرق ‏جزيرة كريت، أثناء رحلة الذهاب، فضلا عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين ‏عناصر القوات الجوية للدول المشاركة في التدريب.‏

ومن المقرر، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال ‏التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة ‏عناصر القوات الخاصة.‏

كما يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز ‏أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ومثيلاتها من الدول الصديقة والشقيقة.‏

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقعت مصر واليونان وقبرص، على اتفاق تعاون عسكري ثلاثي، بعد اجتماع بين وفود من هيئة الأركان العامة للدول الثلاث.