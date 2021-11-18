بدء تدريب بحري جوي مشترك بين مصر واليونان وقبرص والإمارات

أعلنت مصر الخميس، انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوى المشترك ”ميدوزا – 11″، بمشاركة اليونان وقبرص والإمارات.
وبحسب بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، ”انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوي المشترك والذي يستمر على مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية، فضلًا عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب“.
ويشارك فى التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات ”جمال عبد الناصر“ من طراز ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات، وعناصر القوات الخاصة البحرية، بالإضافة إلى طائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، فضلًا عن مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجي.
وبدأت الفعاليات، بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا جنوب شرق جزيرة كريت، أثناء رحلة الذهاب، فضلا عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر القوات الجوية للدول المشاركة في التدريب.
ومن المقرر، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة، والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة.
كما يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ومثيلاتها من الدول الصديقة والشقيقة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقعت مصر واليونان وقبرص، على اتفاق تعاون عسكري ثلاثي، بعد اجتماع بين وفود من هيئة الأركان العامة للدول الثلاث.