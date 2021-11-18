النيابة الكويتية تأمر بحبس 18 في قضية تمويل حزب الله اللبناني

قررت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الخميس، حبس 18 متهما في قضية تمويل ”حزب الله“ مدة 21 يوما، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فقد كشف مصدر مطلع، أنه ”من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد“.

وأشار المصدر إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريبا إلى محكمة الجنايات.

وأنكر المتهمون في التحقيقات التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه ”لا علم لهم بأن هذه الأموال تذهب إلى حزب الله اللبناني“.

وتواصل السلطات الكويتية تتبع أموال المتهمين لمعرفة مسار التحويلات، والحسابات التي وصلت إليها.

وكانت النيابة العامة وجهت رسميا تهمة تمويل الإرهاب إلى جميع المتهمين، مشيرة إلى أن التحريات والبحث في المحادثات الهاتفية قد ترفع عدد المتهمين إلى 20.

وسبق أن كشف مصدر لـ“القبس“ أن التقرير الأولي للداخلية في هذه القضية، كشف عن وجود لجنة خيرية في لبنان تستقبل الأموال من المتهمين في الكويت على أنها تبرعات، وترسلها إلى الحزب بدلا من دفعها للأيتام، وقد جمعت هذه الجمعية على هذا الأساس أموالا طائلة من المتبرعين.

وبحسب المصدر فقد تم الوصول إلى متهمين في القضية بعد تتبع محادثات عبر هواتفهم داخل مبنى تابع للجنة خيرية.

وبدأت القضية بـ4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق، وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات تفيد بـ ”تحويلهم“ أموالا طائلة إلى لبنان، وتحديدا إلى تنظيم حزب الله اللبناني.

وقال المتهمون الأربعة في التحقيقات إنهم ”يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وإن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وإنهم لا يقومون بدعم حزب الله“.

وأفاد مسؤولون أمنيون ”بأن من بين التهم الموجهة إلى أفراد الخلية، تبييض أموال لحزب الله، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة الحزب، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كل من سوريا واليمن.

يذكر أن أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، نفى في خطاب له ،يعود إلى عام 2017، وجود أي خلايا تابعة للحزب في الكويت. وقال ”لم يشكل الحزب خلايا في الكويت، وليس له خلايا، ولا أفراد، ولا تشكيلات“.