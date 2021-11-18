وفاة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية‎‎

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، وفاة أسير فلسطيني من قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية، بعد تدهور حالته الصحية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه ”يؤكد نبأ استشهاد الأسير سامي العمور من مدينة دير البلح في قطاع غزة، نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد“، التي وصفها بسياسة ”القتل البطيء“.

وأشار إلى أن الأسير سامي العمور فارق الحياة صباح اليوم في مستشفى ”سوروكا“ الإسرائيلي، وهو معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن لمدة (19) عاماً.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت وفاة أسير داخل سجن في عسقلان، وهو من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه كان قد نُقل قبل يومين إلى مستشفى سوروكا بعد تدهور حالته الصحية.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أنه باستشهاد الأسير سامي العمور يرتفع عدد الشهداء في صفوف الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، إن ”استشهاد الأسير سامي العمور داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة جديدة“.

وطالب المتحدث باسم حماس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف أمام مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، يواصل الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام منذ 127 يوماً، فيما حذرت مؤسسات فلسطينية من أنه يعاني وضعاً صحياً حرجاً قد يؤدي لوفاته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في وقت سابق، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، الذي يمر بوضع صحي حرج.

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام خطير وحرج، محذرة من أنه ”يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة.

وتابعت الهيئة في بيانها، أن ”الأسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، ومن أوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي“.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم علاء الأعرج، وهشام أبو هواش، ولؤي الأشقر، وعياد الهريمي.