واشنطن: السودان يمكن أن يحظى بالدعم الدولي حال إعادة الشرعية للحكومة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددا في حال إعادة الشرعية للحكومة التي تمت الاطاحة بها اثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة أفريقية حسب ما نقلت عنه ”فرانس برس“، إنه ”من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري“.

وأضاف: ”أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية“.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على ”فيسبوك“، أن اثنين من المتظاهرين قُتلا بالرصاص خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم، حسب وكالة ”رويترز“.

وقالت اللجنة إن هناك عشرات الإصابات بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين الرافضين لسيطرة الجيش على العملية السياسية في البلاد.

وتظاهر مئات السودانيين، اليوم، في الخرطوم احتجاجا على ”الانقلاب“، وللمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وقبيل بدء التظاهرات، قطعت الاتصالات الهاتفية تماما في العاصمة السودانية الخرطوم، كما قطعت خدمة الإنترنت منذ 24 ساعة.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالمئات الأربعاء، للاحتجاج على ما يسمونه ”الانقلاب“

ونقلت ”فرانس برس“ عن الشهود قولهم، إن ”إطلاق قنابل الغاز في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة“.

وتظاهرات اليوم الأربعاء، دعت لها في وقت سابق مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم ”لجان المقاومة“، وقوى الحرية والتغيير، وحددت لها تاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا منذ الـ25 تشرين الأول/أكتوبر.

وأمس الثلاثاء، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير من بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.

وتتزامن هذه الدعوة للنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان مع اليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني رئاسة مجلس السيادة السابق، الذي حله البرهان بموجب القرارات التي أصدرها في 25 تشرين الأول/أكتوبرالماضي، والتي شملت أيضا حل الحكومة المدنية التي كان يرأسها عبدالله حمدوك الموجود حاليا رهن الإقامة الجبرية في منزله.