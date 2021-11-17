تقرير: إسرائيل ترصد تطور القدرات الهجومية لـ"حماس" وتخشى حدوث "مفاجأة"

تسود مخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بشأن التطور الذي تشهده القدرات الهجومية لحركة ”حماس“ في قطاع غزة.

وترصد أجهزة الاستخبارات في إسرائيل المناورات الدورية التي تجريها كتائب القسام، (الذراع العسكرية للحركة)، دون أن يتدخل الجيش الإسرائيلي، وذلك بغية مقارنة التغييرات التي تضفيها ”حماس“ على قدراتها الصاروخية، فضلا عن مسيرة تحسين قدرات الطائرات المُسيرة التي تمتلكها.

وتخشى إسرائيل أن تكون الحركة قد استخلصت دروسا محددة من العملية العسكرية الأخيرة ”حارس الأسوار“ في آيار/مايو الماضي، والتي أسمتها ”حماس“ معركة ”سيف القدس“.

وعكس تقرير إسرائيلي صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“ هذه المخاوف، وقال إن التقديرات السائدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هي أن ”حماس“ تجهز ”مفاجآت“ تحسبا للجولة الحربية المقبلة مع الجيش الإسرائيلي.

وحدد التقرير، الصادر يوم الثلاثاء، مجالا يثير هذه المخاوف بشكل أساسي، ويتعلق بحدوث طفرة في القدرات الصاروخية للحركة، أو أنها نجحت في تحسين فاعلية الطائرات المُسيرة التي تملكها.

وذهب إلى أن ”حماس“ تستغل الفترة الحالية التي تشهد حالة من الهدوء على الصعيد العسكري، من أجل استخلاص دروس الحرب الأخيرة، وتجهز ”مفاجآت“ خلال الحرب المقبلة.

مسار الهدنة

وحسب التقرير، تنتظر ”حماس“ نتائج الاجتماع المرتقب بين رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورأى أنه ”سيكون حاسما لمسألة مصير قطاع غزة في الشهور القريبة القادمة“.

ولفت إلى الزيارة التي أجراها وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، يوم الإثنين، وضمت رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، ورئيس ”الشاباك“ الجديد رونين بار، والاجتماع الذي عقده هذا الوفد مع رئيس جهاز الاستخبارات المصري، ونوه إلى أن الزيارة تمهد للاجتماع بين كامل وبينيت.

وسلط المركز الإسرائيلي الضوء على التقارير التي تحدثت عن خطة شاملة أعدتها القاهرة للتوصل إلى هدنة طويلة المدى، وتركز على 4 محاور، من بينها 3 محاور على صلة بتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة لسكان القطاع، بينما يقوم المحور الرابع على إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين ”حماس“ وإسرائيل.

وأشار إلى الحركة التي تسيطر على غزة ومعها فصائل فلسطينية أخرى توافق بشكل مبدئي على الخطة المصرية، وأن الجميع في انتظار موقف إسرائيل النهائي.

ومع ذلك، زعم التقرير أن حماس ”تتحفظ على فكرة الهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، إذ تعتبر الحركة نفسها كحركة مقاومة، لكنها لا تمانع في هدنة تستمر بضعة أشهر.

ونقل التقرير عن مصادر أمنية إسرائلية قولها: ”ينبغي عدم رفع سقف التوقعات بشأن الخطة، في ظل وجود تباين في الموقف بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة التبادل“، وأكدت المصادر أن ”التباين والخلاف بين الطرفين في هذا الصدد كبير جدا، ويصعب حدوث طفرة“.

سلسلة اختبارات

وعلى هذه الخلفية، يرى المحلل السياسي يوني بن مناحم، وفق التقرير، أن حركة ”حماس“ تستعد لجولة القتال المقبلة ضد إسرائيل، وأنها حاليا في ذروة عملية إعادة بناء وترميم شبكات الأنفاق والمنظومة الصاروخية.

ووافقت إسرائيل في الشهور القلية الماضية على إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، تشمل حديد التسليح والأسمنت، لاستخدامها في عمليات إعادة بناء المنازل التي تضررت خلال العملية العسكرية الأخيرة، لكن التقرير الإسرائيلي نقل عن مصادر داخل غزة، أن جزءا من هذه المواد ذهب إلى ”حماس“، وأن الأخيرة تستخدمه في إعادة بناء الأنفاق.

وتطرق بن مناحم إلى سلسلة من الاختبارات المكثفة التي نفذتها الذراع العسكرية لـ ”حماس“ خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت اختبار نظم صاروخية أطلقت صوب البحر المتوسط، إضافة إلى طائرات مُسيرة، لافتا إلى أن المُسيرة التي اعترضها نظام ”القبة الحديدية“ الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، فوق البحر، كانت ضمن هذه التجارب.

ومضى قائلا إن تل أبيب ”أبلغت القاهرة في 14 من الشهر الجاري بشأن مخاوفها تلك، لا سيما ما يتعلق بتوسع حماس في استخدام المُسيرات لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية، فضلا عن تنفيذ هجمات مستقبلا“.

الاستخبارات ترصد

وأوضح أن الذراع العسكرية للحركة ”تجري أسبوعيا مناورات على اختبار نظم صاروخية وطائرات مُسيرة جديدة، تم تطويرها من خلال خط تصنيع محلي ضمن دروس عملية (حارس الأسوار) العسكرية الأخيرة“.

وأضاف: ”تطلق حماس الصواريخ التجريبية صوب البحر، بينما ترصد الاستخبارات الإسرائيلية هذه الاختبارات كي تدرس مدى التطور الذي تشهده المنظومة الصاروخية والمُسيرات التي تستخدمها حماس“.

ولاحظت مصادر عسكرية إسرائيلية، نقل عنها التقرير، أن كتائب عز الدين القسام، ”تعمل في اتجاه زيادة مدى الصواريخ، فضلا عن تحسين دقتها وبنائها بحيث يمكن تحميلها برؤوس حربية تستوعب كمية أكبر من المواد المتفجرة“.

ولفت إلى أن عملية ”حارس الأسوار“ شهدت إطلاقا صاروخيا من غزة، بلغ مدينة ”غوش دان“ وسط البلاد، مشيرا إلى أن تأكيدات صدرت عن مصادر في ”حماس“ بأن هناك مفاجآت ستراها إسرائيل وتكون أخطر من 4 جولات حربية مضت، وأن الصواريخ الفلسطينية ستطال مواقع عسكرية حساسة لم تستهدف من قبل.

وعدا عن ذلك، تشكل مسألة الطائرات المُسيرة سببا من أسباب مخاوف إسرائيل، ويشير التقرير إلى أن حالة من القلق تنتاب الجيش الإسرائيلي لأن إيران تزود الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بطائرات مُسيرة تعمل وحدات التطوير الخاصة بـ“حماس“ على تعديلها لتناسب الخطط الميدانية للحركة.