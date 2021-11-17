السودان.. المئات يتظاهرون في الخرطوم بالتزامن مع قطع خدمات الاتصالات

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تظاهر مئات السودانيين، اليوم الأربعاء، في الخرطوم احتجاجا على ”الانقلاب“، وللمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وبدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون ”لا لحكم العسكر“، ”السلطة سلطة الشعب“ و“الشعب يريد المدنيين“.

وقبيل بدء التظاهرات، قطعت الاتصالات الهاتفية تماما في العاصمة السودانية الخرطوم، كما قطعت خدمة الإنترنت منذ 24 ساعة.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالمئات الأربعاء، للاحتجاج على ما يسمونه ”الانقلاب“ الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشهود قولهم، ”إن إطلاق قنابل الغاز في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة“.

وفي وقت سابق اليوم، أغلقت السلطات السودانية جسورا رئيسة تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي أمدرمان وبحري، وذلك قبل خروج مظاهرات دعت إليها قوى مدنية وشعبية.