هجوم صاروخي يستهدف مبنى في جنوب دمشق

قال النلفزيون السوري فجر اليوم، إن إسرائيل أطلقت صاروخين من اتجاه الجولان، استهدفا مبنى في جنوب دمشق وتم إسقاط أحد الصواريخ دون وقوع خسائر.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية ”سانا“ إن الهجوم وقع حوالي الساعة 12:45 من فجر اليوم.

وأضافت أن ”العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر“.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من هجوم مماثل استهدف منطقة زاكية في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن المنطقة تعرضت لـ“عدوان إسرائيلي“ بعدد من الصواريخ، ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري قوله ”حوالي الساعة 56: 12 من فجر ”3 نوفمبر“، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية“.

ولم يرد تعليق إسرائيلي على الهجوم.

وأتى هذا الهجوم بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تدريبات تحاكي حربا واسعة مع حزب الله اللبناني، وإطلاق الحزب 2000 صاروخ يوميا على البلدات والمدن الإسرائيلية.

وجرت التدريبات بمشاركة قيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية، واستمرت لأسبوع وكانت تحاكي حربا واسعة النطاق يتم فيها إجلاء المدنيين من التجمعات الحدودية الشمالية وتعامل الأجهزة الأمنية مع وابل صاروخي ضخم من حزب الله.

وتناولت التدريبات الدروس المستفادة من الأحداث الماضية في الشمال، إلى جانب الدروس المستفادة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في مايو الماضي، ومن حرب لبنان الثانية عام 2006، بحسب ما ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية، الجنرال ايتسيك بار، في تعقيبه على تلك التمرينات، إنها تختبر ما تعلمته القيادة الإسرائيلية من المواجهة العسكرية مع الفصائل المسلحة بغزة في مايو الماضي.

وشاركت الشرطة ونجمة داوود الحمراء في التدريبات، كما شهدت التدريبات مشاركة جميع الأجهزة الأمنية والحكومية المختلفة.

وركزت التدريبات على نظام إنذار جديد لسكان شمال إسرائيل بالإضافة إلى معدل إطلاق النار وقدرة حزب الله اللبناني على إطلاق صواريخ دقيقة وقذائف مكثفة باتجاه مناطق محددة، خاصة المجتمعات القريبة من السياج الحدودي.