صحيفة عبرية: مصر وإسرائيل تجهزان مخططًا جديدًا لصفقة تبادل أسرى مع حماس

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، أن مصر وإسرائيل تبحثان صياغة مخطط جديد لصفقة تبادل أسرى بين الأخيرة وحركة حماس.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية إنه ”يمكن للمخطط، الذي يتضمن حلا جديدا للقضايا التي تزعج إسرائيل في الصفقة، أن يؤدي إلى انفراج في المفاوضات العالقة منذ 7 سنوات“.

وأكدت الصحيفة أنه ”تم حظر نشر تفاصيل المُخطط الجديد، كما أنه لم يقره رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالإضافة إلى أنه لم يطرح بعد للنقاش في الكابينت الإسرائيلي“.

وأوضحت أنه ”تمت مناقشة الخطة الجديدة بشكل مكثف بين ممثلي إسرائيل وحركة حماس ومصر“.

وأشارت ”هآرتس“ إلى أن ”رئيس مجلس الأمن القومي إيال هولتا، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، التقيا الأسبوع الجاري في مصر رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل“.

ولفتت إلى أن ”ذلك اللقاء يأتي في أعقاب اجتماعات عقدها الوزير كامل مع رئيس الوزراء بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس في القدس بشهر آب/ أغسطس الماضي“.

وأضافت الصحيفة العبرية أن ”التقديرات تشير إلى أن القاهرة مهتمة بدفع صفقة التبادل إلى الأمام بين حماس وإسرائيل؛ من أجل تحقيق سلسلة متكاملة من هدوء طويل الأمد بين الطرفين“.

وفي نيسان/أبريل الماضي، عرضت حماس مقترحًا جديدًا لإنجاز صفقة تبادل أسرى، لكنه، وبحسب الحركة، لم تظهر إسرائيل جدية في الرد على الاقتراح.

وتحتفظ حركة حماس بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 4650، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

والشهر الماضي أيضا، قالت حركة حماس إن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ”على موعد قريب مع صفقة جديدة“، في إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الحركة، في بيان، إن ”المقاومة ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية“، مشيرة إلى أنهم على ”موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة“.

وأضافت أن ”الإفراج عن ”الجنود المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، ولن يكون هناك أي ثمن آخر يمكن أن تقبل به المقاومة“.