دفن جثمان مهاجر سوري في بولندا وأسرته تشاهد الجنازة "عن بعد" (فيديو)

في ليلة مظلمة من ليالي تشرين الثاني/ نوفمبر، بقرية صغيرة شمال شرق بولندا، دفن جثمان مهاجر سوري شاب كان قد لقي حتفه الشهر الماضي.

وبحسب وكالة ”رويترز“، غرق الشاب السوري أحمد الحسن (19 عاما) في نهر أثناء محاولته العبور من روسيا البيضاء (بيلاروسيا) إلى الاتحاد الأوروبي، وهو واحد من 8 أشخاص على الأقل فقدوا أرواحهم على الحدود في الشهور الماضية.

ويقول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب إن روسيا البيضاء تفتعل أزمة مهاجرين ردا على العقوبات التي فرضها عليها التكتل.

وتنفي روسيا البيضاء هذه الاتهامات.

وبينما كان الحسن يُدفن على ضوء الكشافات في مقبرة بقرية بوهونيكي، التي تبعد آلاف الأميال عن موطنه، كانت أسرته المكلومة في سوريا تشاهد المراسم عبر رابط فيديو وفره الطبيب السوري الذي عثر على جثة الحسن.

ووردت أنباء في 19 تشرين الأول/ أكتوبر عن غرق الحسن في نهر بوك.

وظل جثمانه في مشرحة بمدينة ”بيلسكو بيالا“ البولندية حتى دُفن في قرية ”بوهونيكي“ على بعد 600 كيلومتر، حيث عرضت مجموعة صغيرة من التتار المسلمين إقامة جنازة إسلامية له.

وبدأ مهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا يظهرون على جانب روسيا البيضاء من الحدود، حيث يحاول الآلاف الوصول إلى بولندا وليتوانيا ولاتفيا سيرا على الأقدام عبر الغابات والبحيرات والمستنقعات.

وأمس الإثنين، اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين على ”خفض التصعيد“ في أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، إثر اتصال بينهما دام ساعة و45 دقيقة، وفقا لما أعلن قصر الإليزيه.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية نقلته ”فرانس برس“: ”نأمل أن تؤدي هذه المكالمة المطوّلة في الأيام المقبلة إلى نتائج“ على صعيد تدفق المهاجرين الوافدين من بيلاروسيا إلى الحدود البولندية.

وأشارت الرئاسة إلى أن بوتين أعلن أنه سوف ”يبحث“ المسألة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكانشكو.

ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط عند الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا؛ ما أثار مواجهة بين التكتل والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

واحتُجز عشرات المهاجرين بعد عبورهم إلى بولندا قادمين من بيلاروسيا، كما قالت وارسو، يوم الأحد، محذرة من ”اختراق أكبر محتمل“، قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي الهادف إلى توسيع العقوبات على مينسك.

وأنشأت السلطات البولندية منطقة طوارئ على الحدود.