إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك التقى محمود عباس في رام الله

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن لقاء جرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“ رونين بار.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه ”بعد حوالي شهر من توليه منصبه، التقى رئيس جهاز الأمن العام الجديد، رونين بار، في رام الله الأسبوع الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس“، مضيفة أن ”اللقاء بحث تعزيز حضور السلطة الفلسطينية، ومنع حركة حماس من زيادة نفوذها في الضفة الغربية“.

كما وصفت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ اللقاء بأنه ”كان تمهيديًا، وأنه تم الحديث حول الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية، والتنسيق الأمني“.

يأتي هذا الاجتماع، في وقت طالبت الحكومة الإسرائيلية، من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الضغط على الدول العربية والأوروبية، لتقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الأخيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”هآرتس“.

وهذه ليست الزيارة الأولى من نوعها، لمسؤولين إسرائيليين بارزين، لمدينة رام الله، خلال الفترة الماضية، حيث سبقها في أغسطس/ آب الماضي، لقاء عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كما التقى عباس، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالضفة الغربية، وزيري الصحة نيتسان هوروفيتش، والتعاون الإقليمي عيساوي فريج.

وبالتزامن مع هذه الزيارات، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، رفضه لقاء عباس، معتبرًا أن ”هذا اللقاء لن يكون ذا فائدة“، رغم سماحه لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بلقاء عباس سابقًا.

وقال بينيت في تصريحات سابقة: ”لا أرى أي منطق أو فائدة، لألتقي أو أتحدث مع الرئيس عباس، الذي يرفع دعاوى قضائية على جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في محكمة لاهاي“.

في السياق، كانت ”هيئة البث الإسرائيلي“ أعلنت أن رونين بار، أجرى أول زيارة عمل لمصر الأحد، على أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.

وأوضحت الهيئة، أن بار والوفد الأمني المرافق له، سيناقشون في القاهرة ”تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة، فضلًا عن قضايا أخرى“.

وكانت مصادر مصرية قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن كامل سيقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مسودة مخطط لصفقة تبادل أسرى، وافقت عليها حركة ”حماس“.