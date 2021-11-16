بعد السجن لأعوام.. براءة أحد أفراد حماية طارق الهاشمي تعيد جدل "معتقلي الإرهاب" بالعراق

أثارت براءة أحد عناصر حماية نائب الرئيس العراقي الأسبق، طارق الهاشمي، دعوات بضرورة فتح ملف المعتقلين بتهم الإرهاب، وسط مطالبات بإعادة محاكمتهم.

وكان طارق الهاشمي يشغل منصب نائب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، لكن خلافا نشب مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي أمر باعتقاله وأفراد حمايته بتهم الإرهاب، عام 2011.

وتمكن الهاشمي آنذاك من الخروج إلى تركيا، عبر إقليم كردستان، لكن أفراد حمايته ما زال أغلبهم في السجون.

وأعلن الهاشمي مساء أمس الاثنين، الإفراج عن أحد أفراد حمايته بعد الحكم ببراءته، حيث كان محكوما بالإعدام.

وكتب الهاشمي تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، قائلا إن ”مازن عبدالله كشكول، أحد أفراد فوج حمايتي سابقا، أفرج عنه لبراءته، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن محكوما بالإعدام وفق المادة 4 إرهاب“.

وأضاف الهاشمي أن ”فرصة عدل توفرت له، وأعيدت المحاكمة، وتم الإفراج عنه“، متسائلا بالقول: ”ماذا عن آلاف الأبرياء الذين ما زالوا ينتظرون فرصة التقاضي العادل، أيها الشرفاء في العالم ساعدونا“.

"مازن عبدالله كشكول" احد افراد فوج حمايتي سابقا افرج عنه لبرائته بعد ان قضى 10سنوات في السجن محكوما بالاعدام وفق المادة 4 ارهاب . توفرت له فرصة عدل ، اعيدت المحاكمة وتم الافراج عنه ، ماذا عن الاف الابرياء لازالوا ينتظرون فرصة التقاضي العادل . ايها الشرفاء في العالم ساعدونا . pic.twitter.com/JlfGGcdX2l — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) November 15, 2021

وطالب نشطاء عراقيون القضاء في البلاد بإجراء ”محاكمات عادلة للمتهمين بالإرهاب، وفق المادة الرابعة، فضلاً عن المعتقلين بوشاية المخبر السري“.

وخلال ”سنوات العنف الطائفي“، وما أعقبته من دخول تنظيم داعش وسيطرته على عدة محافظات عراقية، اعتقلت قوى الأمن آلاف الأشخاص بتهم الإرهاب، بوشاية المخبرين السريين، فيما تندد المنظمات الدولية بين الحين والآخر، بضرورة إجراء محاكمات ”عادلة وشفافة“ لهم.

وعلق مدونون عراقيون على براءة أحد أفراد حراسة الهاشمي، واعتبروها ”دليلا على وجود آلاف الأبرياء في السجون“.

وقالت الصحفية العراقية، زينب ربيع: ”براءة مازن عبد كشكول، أحد أفراد حماية طارق الهاشمي المحكوم بالإعدام، بعد 10 سنوات من عذاب السجن، من يعوض مازن ضياع 10 أعوام من حياته قضاها بين القضبان“.

بدوره، كتب المحلل السياسي، حسين دلي قائلا: ”القضاء العراقي يقر ببراءة مازن عبود كشكول، أحد أفراد حماية طارق الهاشمي بعد 10 سنوات في السجن، والحكم الجائر عليه بالإعدام“.

وأضاف: ”أي قاض ظالم ذلك الذي حكم عليه زوراً وبهتاناً، وحرم أولاده منه“.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، سابقا أحكاما بالإعدام بحق طارق الهاشمي، في قضية قتل محامية وضابط بالأمن الوطني وزوجته، وفي قضية ”لصق عبوة“ بسيارة ضابط في الداخلية.

كما أصدرت حكما آخر بالإعدام شنقا على الهاشمي، وصهره أحمد قحطان، بزعم تورطهما بتجهيز سيارة ملغومة لتفجيرها بالقرب من زوار عاشوراء القادمين من محافظة واسط باتجاه كربلاء في 2010.

ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام عبدالله، إن ”السلطات العراقية تقر بوجود آلاف المعتقلين بالسجون بتهم كيدية وملفقة، لكن المسألة بحاجة إلى تحرك سياسي، أكثر منه في الجانب القضائي والإنساني“.

وأضاف العبدالله في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”التسويات السياسية ربما ستكون حاضرة في تشكيل الحكومة المقبلة، سواء عبر تغيير بعض فقرات القوانين، أو إصدار تشريعات جديدة، ما يساهم في التخفيف من حدة الأزمة، ويعطي ثقة أكبر بمخرجات المحاكمات“.

ولفت إلى أن القضاء العراقي أثبت قوة في هذا المجال، لكنه بحاجة إلى وقت أطول.