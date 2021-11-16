استشهاد فلسطيني برصاصة إسرائيلية وسط حملة اعتقالات بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام لمدينة طوباس بالضفة الغربية، فجر الثلاثاء، وسط حملة اعتقالات في مناطق مختلفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إن ”الشهيد يدعى صدام حسين بني عودة، ويبلغ من العمر 26 عاما“.

وأضافت الوزارة في بيان ”أصيب الشاب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون اخترقت كتفه اليسرى والقلب واستقرت في رئته اليسرى“.

وقال سكان في المنطقة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس الساعة الثالثة من فجر يوم الثلاثاء، وجرت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضاف السكان أنه جرى خلال عملية الاقتحام اعتقال اثنين من سكان مدينة طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، عن مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، قوله إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيسر مسلماني، وحمزة دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الشاب الفلسطيني.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع ذلك، حملة اعتقالات فجر الثلاثاء، شملت عددا من المدن والبلدات الفلسطينية الأخرى، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونقل موقع ”عرب 48″، عن نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات إسرائيلية اقتحمت بضع قرى وبلدات ومناطق مختلفة من محافظتي جنين ونابلس، وشنت حملة اعتقالات بعد أن داهمت منازل مواطنين.

وأضاف نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد مستوطنين وجنود.

وبحسب وكالة ”وفا“، فإن من بين المعتقلين، أربعة أسرى محررين، من بلدتي ”يعبد“ و“الزبابدة“ جنوبي جنين.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، بإصابة العشرات من طلاب وطالبات مدارس ”اللبن الشرقية“ جنوبي نابلس، بالاختناق، بعد أن ألقت قوات إسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.

وبحسب وكالة ”وفا“، هاجم الجنود الطلاب والطالبات خلال توجههم إلى مدارسهم الثانوية الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيس؛ ما أدى إلى إعاقة اليوم الدراسي.

كما أغلق الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، المدخل الغربي لبلدة ”تقوع“ جنوب شرق بيت لحم؛ ما أدى إلى إعاقة دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين.