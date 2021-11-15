الثانية خلال أسبوع.. الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود من الأردن واعتقال اثنين من المهربين، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي، ”رصدت قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الشرطة الإسرائيلية مؤخراً اثنين من المشتبه بهم في المنطقة الحدودية مع الأردن بحوزتهما أسلحة“.

وأضاف ”اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي وضباط شرطة من وحدة إيغال العاملة في المنطقة المشتبه بهما في محاولة التهريب و11 قطع سلاح، شملت ثمانية مسدسات وبندقيتا كلاشينكوف وسلاح M16“.

وأشار إلى أنه تم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة الإسرائيلية لمزيد من التحقيق، فيما نشر الجيش الإسرائيلي صورة للأسلحة التي تم إحباط تهريبها.

תצפיות צה״ל וכוחות ימ״ר של משטרת ישראל זיהו לפני זמן קצר שני חשודים במרחב הגבול עם ירדן כאשר ברשותם אמצעי לחימה >> pic.twitter.com/k7MZUPnZgm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 15, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الخميس الماضي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك تم في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، إنه ”‏في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية“.

وأكد أن القوات الإسرائيلية ”تمكنت من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب إضافة إلى 15 قطعة سلاح“.

كما أحبط الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أيضا، تهريب كمية كبيرة من المخدرات عند الحدود المصرية.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ”‏رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم، عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل“.

وتابع أدرعي“تمكنت قوات جيش الدفاع من إحباط المحاولة، وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين شيكل حيث تم تحويلها إلى الشرطة الإسرائيلية“.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه يحقق في ضلوع حزب الله اللبناني بتهريبها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، إنه ”تم إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية“.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: ”تعرف مراقبو الجيش الإسرائيلي على مشتبه بهم في منطقة المطلة في منطقة لواء حيرام المكاني، حيث أحبطت القوات تهريب مخدرات تقدر قيمتها بنحو 350 ألف شيكل (100 ألف دولار)“.

وأوضح الناطق باسم الجيش: ‏“قواتنا رصدت عددا من المشتبه فيهم بمنطقة المطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كلجم من المخدرات“.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يحبط الجيش الإسرائيلي فيها تهريب أسلحة تابعة للحزب اللبناني، فقد أعلن قبل أشهر، إحباط تهريب 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر على حدود لبنان.