إسرائيل ترفض التماساً للإفراج عن أسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 124 يوماً

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الإثنين، الإفراج عن الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوماً، فيما حذرت مؤسسات فلسطينية من أنه يعاني ”وضعاً صحياً حرجاً قد يؤدي لوفاته“.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن ”المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، مساء اليوم، الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، الذي يمر بوضع صحي حرج“.

وأضافت الهيئة في بيان لها: ”يعتبر هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم للأسير الفسفوس من قبل الهيئة خلال فترة إضرابه عن الطعام، وسط حالة من اللامبالاة والاستهتار المتعمد بحياته من قبل السلطات الإسرائيلية“، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوماً، والذي يرقد في مشفى برزلاي، ”خطير وحرج“، محذرة من أنه ”يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة“.

وتابعت الهيئة، في بيانها، أن ”الأسير الفسفوس يعاني من عدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، ومن أوجاع وآلام مختلفة، الأمر الذي يجعله عرضة لانتكاسة صحية مفاجئة، وإصابته بمشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي“.

وكانت عائلة الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس أعلنت، في وقت سابق، أن الأطباء الإسرائيليين في مشفى ”برزلاي“ حذروهم من أنه قد يتعرض للموت المفاجئ، بعد ظهور تطورات صحية على حالته، ورفضه تعليق إضرابه عن الطعام.

وقال حسن الفسفوس، شقيق الأسير المضرب عن الطعام، إن ”الأطباء في مستشفى برزلاي الإسرائيلي أبلغوهم أنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظراً لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم“.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية، رفضاً لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون عن الطعام هم: الأسير الفلسطيني علاء الأعرج المضرب منذ 100 يوم، هشام أبو هواش منذ 91 يوماً، لؤي الأشقر المضرب منذ 36 يوماً، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 54 يوماً.

وأوضحت الهيئة أن ”التحركات مستمرة والجهود تبذل على كافة المستويات؛ من أجل إنقاذ حياة الأسرى الخمسة المضربين“، متهمة إسرائيل بـ“التهرب من اتخاذ قرار بحقهم“.