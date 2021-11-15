انتخاب النائب عبدالكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب الأردني

انتخب مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، النائب عبدالكريم الدغمي، رئيسا لمجلس النواب التاسع عشر في افتتاح الدورة العادية الأولى.

وحصل النائب الدغمي على 64 صوتا مقابل 58 صوتا لمنافسه النائب نصار القيسي، و7 أوراق ملغاة.

وافتتح النائب نواف الخوالدة الأكبر سنا الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر بعد إلقاء الملك عبدالله الثاني خطاب ”العرش السامي“، وفقا لتقارير محلية أردنية.

وتنافس النائبان عبدالكريم الدغمي، ونصار القيسي على انتخابات رئاسة مجلس النواب، فيما انسحبت النائبتان تمام الرياطي، وزينب البدول من الانتخابات.

وتعقد أولى جلسات الدورة العادية عادة بعد أن يلقي الملك عبدالله الثاني خطاب العرش تحت قبة مجلس الأمة.

وافتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر.

وألقى الملك خطابا أكد فيه على أن ”أردن الخير سيبقى مثالا مشرقا في التقدم والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت“، مشيرا إلى أن ”هذه الدولة الحرة التي أكملت 100 عام من عمرها المديد ويحميها دستور عصري، ستبقى عصية على عبث العابثين، وأن بلاده لن تسمح لأحد أن يتدخل في قرارها الوطني أو يساومها عليه“، وفق ما جاء في نص الخطاب.

وخاطب الملك نواب المجلس قائلا: إن ”أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية، وإن عملية التحديث لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس“.

وعبدالكريم الدغمي (1955)، وزير وسياسي من مواليد مدينة المفرق، تقلّد عدة مناصب حكومية، منها: وزير العدل، وزير العمل، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير الشؤون البلدية.

ويعتبر النائب الدغمي من أقدم أعضاء مجلس النواب، حيث استطاع الحصول على ثقة القاعدة الشعبية لتمثيل محافظة المفرق في مجلس النواب الأردني لعدة دورات متتالية.

وشغل الدغمي في عام 2011 رئاسة مجلس النواب السادس عشر، بعد أن حصل على 59 صوتا، فيما حصل منافسه الوحيد النائب عاطف الطراونة على 58 صوتا.

والدغمي حاصل على شهادة الدراسة الثانوية في محافظة المفرق عام 1973، وبكالوريوس في الحقوق من بيروت عام 1977، والماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية.