السلطات القضائية في لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية بشأن حاكم مصرف لبنان

قال متحدث قضائي في لوكسمبورغ، الإثنين، إن السلطات القضائية في البلاد فتحت ”قضية جنائية“ تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول.

ولم يقدم المتحدث، الذي كشف عن الأمر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة ”رويترز“، مزيدا من التفاصيل عن التحقيق.

وقال متحدث باسم حاكم المصرف، إن سلامة لم يُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وهناك بالفعل تحقيقان أوروبيان على الأقل فيما يتعلق بسلامة، أحدهما تحقيق سويسري بدأ في كانون الثاني/ يناير، بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا أوليا في اتهامات بغسل الأموال وُجهت لسلامة، في أواخر أيار/ مايو.

ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلا إنها مسيسة.

كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.

ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما، في ضوء انهيار النظام المالي في لبنان.

وفي تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة على ”تويتر“، أن التحقيق المالي الجنائي مع مصرف لبنان الذي تتولاه شركة ألفاريز آند مارسال قد بدأ.

وأضاف الرئيس اللبناني أن العمل جار لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج يهدف إلى إنقاذ البلاد التي تعاني انهيارا اقتصاديا.

وكان مسؤول في الصندوق قال إنه يأمل في بدء مفاوضات على إطلاق البرنامج قبل بداية العام الجديد.

ووافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2020 على رفع السرية عن المصرف لمدة عام واحد.

وكانت الخطة تعثرت قبل نحو عام عندما انسحبت الشركة قائلة إنها ”لم تحصل من المصرف على المعلومات المطلوبة“.